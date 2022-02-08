Пекин-2022 | Ханю Юдзуру: «Я еще смогу показать себя с лучшей стороны»

Японский фигурист Ханю Юдзуру уверил, что еще сможет показать свое лучшее катание после досадной ошибки в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

Что стало причиной вашей ошибки на первом прыжке (предполагалось, что это будет четверной сальхов)?

Я не чувствовал ничего плохого до этого прыжка. Но когда подпрыгнул, понял, что конек попал в выбоину, оставшуюся от прыжка другого фигуриста — тулупа или флипа или еще чего-то. Во время разминки я использовал другое место на льду и чувствовал себя очень хорошо. По ходу проката я немного сдвинулся и попал в эту лунку. Это была просто какая-то случайность, это нормально.

Сможете ли вы полностью восстановиться к произвольному катанию после такого?

У меня есть еще один шанс. У меня будет много времени и много прыжков, так что я еще смогу показать себя с лучшей стороны.