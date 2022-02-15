Пекин-2022 | Горные лыжи. Скоростной спуск. Женщины. 16 сотых в пользу Зутер

Чемпионка мира одержала победу в скоростном спуске, опередив всего на 0,16 секунды Софию Годжу из сборной Италии

Автор: Владимир Юринов
Горнолыжный спорт
Corinne SUTER
Фото © 2022 Getty Images

На горнолыжном стадионе в Яньцине спортсменки разыграли сегодня медали Олимпийских игр в Пекине в скоростном спуске. Золотую медаль завоевала швейцарка Коринн Зутер, показавшая результат 1.31, 87. Всего 16 сотых уступила ей София Годжа из Италии, ставшая обладательницей серебряной медали. На третьем месте – еще одна итальянка Надя Делаго, проигравшая победительнице 57 сотых.

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