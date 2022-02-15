Пекин-2022 | Горные лыжи. Скоростной спуск. Женщины. 16 сотых в пользу Зутер

На горнолыжном стадионе в Яньцине спортсменки разыграли сегодня медали Олимпийских игр в Пекине в скоростном спуске. Золотую медаль завоевала швейцарка Коринн Зутер, показавшая результат 1.31, 87. Всего 16 сотых уступила ей София Годжа из Италии, ставшая обладательницей серебряной медали. На третьем месте – еще одна итальянка Надя Делаго, проигравшая победительнице 57 сотых.

Информация дополняется