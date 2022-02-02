Пекин-2022 | Горные лыжи: шансы и состав команды ОКР, расписание соревнований фавориты

Соревнования по горным лыжам на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 6 по 19 февраля 2022 года. Будет разыграно 11 комплектов медалей. В команде ОКР только слаломист Александр Хорошилов, пусть и с большой натяжкой, может считаться претендентом на награды, для остальных попадание в топ-20 уже будет неплохим результатом.

Хорошилов стал восьмым на предолимпийском этапе Кубка мира в Шладминге – для него это лучший результат в сезоне. Что же касается карьеры, то самый возрастной спортсмен всей команды ОКР на Играх в Пекине (38 лет Александру исполнится 16 февраля) имеет в своем активе победу на этапе Кубка мира и большое количество призовых мест. Пусть последняя на данный момент бронза этапа Кубка мира датирована началом 2020 года. Добавим, что Хорошилов в последние годы специализируется исключительно в слаломе, в других дисциплинах выступать он не будет.

Кроме того, Александр Андриенко и Иван Кузнецов могут рассчитывать на попадание в топ-20 или даже в топ-15 в гигантском слаломе. Определенные шансы в слаломных дисциплинах есть у Екатерины Ткаченко, а в скоростных – у Юлии Плешковой, которые также способны пробиться в двадцатку лучших на олимпийских соревнованиях.

Что касается олимпийских фаворитов, то почти в каждой дисциплине они свои. Шансы выиграть сразу несколько наград Игр-2022 есть у таких классных универсалов как швейцарец Марко Одерматт, американка Микаэла Шиффрин и словачка Петра Влхова.

Марко Одерматт - главная звезда мужских горных лыж прямо сейчас Фото © 2022 Getty Images

Состав команды ОКР

Мужчины . Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Александр Хорошилов

. Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Александр Хорошилов Женщины. Анастасия Горностаева, Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко

Более подробная информация о горнолыжниках команды ОКР — здесь

Горнолыжный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

6 февраля, воскресенье

Мужчины. Скоростной спуск. Начало в 6:00

7 февраля, понедельник

Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка. Начало в 5:15. Вторая попытка. Начало в 8:45

8 февраля, вторник

Мужчины. Супергигант. Начало в 6:00

9 февраля, среда

Женщины. Слалом. Первая попытка. Начало в 5:15. Вторая попытка. Начало в 8:45

10 февраля, четверг

Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. Начало в 5:35. Слалом. Начало в 9:15

11 февраля, пятница

Женщины. Супергигант. Начало в 6:00

13 февраля, воскресенье

Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка. Начало в 5:15. Вторая попытка. Начало в 8:45

15 февраля, вторник

Женщины. Скоростной спуск. Начало в 6:00

16 февраля, среда

Мужчины. Слалом. Первая попытка. Начало в 5:15. Вторая попытка. Начало в 8:45

17 февраля, четверг

Женщины. Комбинация. Скоростной спуск. Начало в 5:30. Слалом. Начало в 9:00

19 февраля, суббота

Параллельный слалом. Смешанные командные соревнования. Начало в 6:00.

Полное расписание и результаты соревнований по горным лыжам в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Все, что надо знать об олимпийском турнире по горнолыжному спорту в Пекине читайте здесь