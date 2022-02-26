Пекин-2022 | Горные лыжи. Олимпийские итоги ROC и результаты

Соревнования по горным лыжам на Олимпийских играх в Пекине проходили с 7 по 20 февраля 2022 года в Национальном горнолыжном центре в Яньцине. Было разыграно 11 комплектов наград, успешнее всего выступила сборная Швейцарии, завоевавшая пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Горнолыжники ROC прогнозируемо остались без наград, но в целом выступили даже выше ожиданий, в двух личных дисциплинах пробившись в топ-10. Olympics рассказывает об итогах Игр-2022 для ROC в горных лыжах.

По теме:

Главные, пусть и крайне небольшие, надежды ROC на олимпийские медали в данном виде спорт были связаны с ветераном Александром Хорошиловым. Знаменитый слаломист, которому как раз в день олимпийских соревнований 16 февраля исполнилось 38 лет, в нынешнем сезоне не показывал очень высоких результатов и лишь раз блеснул – на предолимпийском этапе Кубка мира в Шладминге он стал восьмым. На олимпийской трассе горнолыжник ROC также, с учетом колоссального уровня конкуренции в слаломе, выступил очень достойно, показав лучший результат в индивидуальных дисциплинах на Играх в карьере. На четырех предыдущих Олимпиадах Хорошилов не поднимался выше 14 места, а сейчас стал по итогам двух попыток десятым.

После первой попытки Александр занимал десятое место. В итоге, он сохранил эту позицию, а от бронзы его отделило всего 0,38 сотых секунды. Мог добиться и большего, но совершил несколько сбоев, которые сам признал после финиша. Тем не менее, своим выступлением в целом Хорошилов остался доволен. Завершать карьеру он, кстати, не собирается, планирует провести, как минимум, сезон 2022/23, а, может, остаться и в дальнейшем.

Также очень удачно по своим меркам выступила в Пекине Юлия Плешкова. В супергиганте и скоростном спуске она пробилась в топ-20, подтвердив достигнутый в нынешнем сезоне прогресс, а в комбинации и вовсе заняла десятое место. Этот рекордный результат для Юлии на крупных международных стартах – ранее ее не удавалось пробиться в топ-10 даже на отдельных этапах Кубка мира. Хотя здесь, в отличие от мужского слалома, разрывы были более значительны, от бронзы Плешкову отделили три с лишним секунды. 24-летняя горнолыжница осталась довольна своими выступлениями и выразила надежду, что на Играх-2026 сможет включиться в борьбу за награды. Женская слаломная часть команды выступила заметно слабее, лучшим результатом стало 25 место Екатерины Ткаченко в гигантском слаломе.

Кроме того, сборная ROC без Хорошилова выступила в командных олимпийских соревнованиях, где в 1/8 финала уступила Италии, хотя определенные шансы на выход в четвертьфинал все же были. Впрочем, попадание в эту стадию при нынешних раскладах в горнолыжном спорте стало бы громкой сенсацией. В целом же, горнолыжная команда ROC благодаря Хорошилову и Плешковой показала, пожалуй, лучшие олимпийские результаты за последние десятилетия. Однако до лидеров в этом виде спорта из Швейцарии, Австрии и других ей, конечно, на данный момент очень далеко.

Полное расписание и результаты соревнований по горным лыжам в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Все, что надо знать об олимпийском турнире по горнолыжному спорту в Пекине читайте здесь