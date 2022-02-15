Пекин-2022 | Горные лыжи. Мужчины. Слалом: что ждать и где смотреть

Горнолыжные соревнования на Олимпийских играх в Пекине уже близки к своему завершению. Последнюю медаль в мужской части программы 16 февраля разыграют слаломисты. Именно в мужском слаломе горнолыжная команда ROC имеет единственный, пусть и не очень большой, шанс на призовое место. Ведь в нынешнем сезоне слаломные соревнования Кубка мира были совершенно непредсказуемы, поэтому круг претендентов на награды очень широк. Входит в него и ветеран Александр Хорошилов, которому 16 февраля как раз исполняется 38 лет.

Понятно, что лучшему горнолыжнику ROC будет крайне непросто сделать себе подарок на день рождения. Да, у него в карьере была победа на Кубке мира и большое количество призовых мест, но все же с 2020-го он не попадал в топ-3 на крупнейших стартах. Нынешний сезон Александр начал довольно слабо, однако восьмое место на предолимпийском этапе в Шладминге обнадежило. Ведь Хорошилов финишировал совсем близко от призовых мест. К тому же ему не надо было на Играх-2022 распыляться на другие дисциплины, как некоторым конкурентам. В Пекин он прилетел 8 февраля, позже всех из команды ROC.

Лидирует в Кубке мира сейчас норвежец Лукас Браатен, однако в шести стартах у него одна победа, одно второе место и четыре слабых результата. Остальные слаомисты были еще нестабильны. Никто не побеждал дважды – по одной виктории у норвежца Себастьяна Фосс Солевага, британца Дейва Райдинга, француза Клемана Ноэля, немца Линуса Штрассера и австрийца Йоханнеса Штрольца, который успех стать в Пекине олимпийским чемпионом в комбинации.

Горнолыжный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

16 февраля, среда

Мужчины. Слалом. Первая попытка. Начало в 5:15. Вторая попытка. Начало в 8:45 (Матч ТВ – только первая попытка, «Матч! Арена», Sportbox.ru)

Полное расписание и результаты соревнований по горным лыжам в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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