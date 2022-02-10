Пекин-2022 | Горные лыжи. Йоханнес Штрольц повторил олимпийский успех своего отца

На турнире по горнолыжному спорту на Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования в комбинации. Золотую медаль завоевал 29-летний Австриец Йоханнес Штрольц. Серебро - у норвежца Александера Амодта Кильде, бронза - у Джеймса Кроуфорда из Канады.

Дисциплина, которую называют также альпийской комбинацией, - один из самых непредсказуемых видов горнолыжный программы. Определить фаворитов олимпийских соревнований перед стартом было очень непросто, ведь в Кубке мира этого и прошлого сезонов соревнования по комбинации просто отсутствовали. Последние соревнования Кубка мира в этой дисциплине прошли почти два года назад – в марте 2020 года. Тогда гонку выиграл француз Алекси Пинтуро, швейцарец Мауро Кавьецель был вторым, норвежец Александер Амодт Кильде – третьим.

Несмотря на не слишком большую востребованность альпийской комбинации в Кубке мира, ее включают в программу чемпионатов мира и Олимпийских игр. На чемпионате мира-2021 в Кортина-д’Ампеццо, соревнования в этом виде выиграл австриец Марко Шварц.

На Олимпиаде в Пхенчхане четыре года золото добыл австриец Марсель Хиршер, серебро – Алекси Пинтуро, а еще один француз Виктор Муффа-Жанде взял бронзу. Но из всех героев четырехлетней давности на трассу горнолыжного центра Яньцин в Китае вышел только Пинтуро. И именно он считался главным фаворитом соревнований.

Всего на старт комбинации вышли 27 человек. Спортсмены ROC в этой дисциплине участие не принимали – не удалось получить квоту. Еще совсем недавно в комбинации на Кубке мира в «призы» попадал Павел Трихачев. Но весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы, а в нынешнем не сумел набрать необходимого количества очков в Кубке Европы и Кубке мира, чтобы добыть путевку в Пекин.

В первой дисциплине, скоростном спуске, на ход борьбы оказал влияние встречный ветер. Хуже других с ним справились Пинтуро и швейцарец Лоик Мейар – занявшие, соответственно, 11-е и 17-е места с отставанием больше двух секунд от лидера. Забегая вперед скажем, что неудача в первом виде комбинации стала для Пинтуро фатальной. Фаворит настолько хотел в слаломе отыграться, что, слишком агрессивно начав спуск, упал уже на первой части дистанции.

После скоростного спуска протокол предсказуемо возглавил норвежец Кильде, который специализируется именно в этом виде – 1.43,12. С небольшим отрывом от норвежца расположились два канадца – Джеймс Кроуфорд и Броди Сегер. Впрочем, перед слаломом Кильде следовало больше опасаться не горнолыжников из Страны кленового листа, а расположившихся вслед за ними австрийцев – Йоханнеса Штрольца и Шварца, профильными для которых являются именно технические дисциплины. Но если гонка Шварца за лидером к успеху не привела, то Штрольц сумел отыграть у норвежского горнолыжника почти секунду, завоевав первое олимпийское золото в своей карьере. Его результат – 2.31,43. Примечательно, что отец Йоханнеса, Хуберт, тоже побеждал на Олимпийских играх именно в этом виде – 34 года назад, в Калгари.