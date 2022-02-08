Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 9 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 9 февраля 2022 года будут разыграны шесть комплектов медалей в сноуборде, горнолыжном спорте, фристайле, лыжном двоеборье, шорт-треке и санном спорте. Команде ROC по силам побороться за награды в некоторых из этих видов.

После очень насыщенного предыдущего дня, когда было разыграно 10 комплектов, среда подарит события в новых дисциплинах. Например, будут разыграны первые медали в лыжном двоеборье. Здесь команду ROC представят Вячеслав Барков, Самир Мастиев и Артем Галунин.

Стоит следить за такими зрелищными видами, как женский борд-кросс в сноуборде, биг-эйр в фристайле и, конечно, шорт-трек. В шорт-треке мужчины разыграют медали на дистанции 1500 м. В этих зрелищных видах команда ROC в последнее время очень прибавила, поэтому есть определенные шансы на медали.

В санном спорте после мужчин и женщин в дело вступают двойки. Первая попытка состоится в 15.20, вторая — в 16.35. Здесь в команде ROC следим за двумя парами.

У двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов результаты в этом сезоне не отличаются стабильностью, однако не стоит забывать о том, что спортсмены очень опытны и выигрывали чемпионаты мира и Европы. Андрей Богданов и Юрий Прохоров тоже будут претендовать на награды, в этом сезоне они взяли золото на этапе КМ в Сочи. Там же была добыта победа и в командной эстафете, поэтому в данной дисциплине у команды ОКР тоже есть шансы на успех.

После окончания состязаний смешанных пар в керлинге начинают соревноваться мужчины. Здесь пройдет встреча между командами ROC и США, начало сессии в 15.05.

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