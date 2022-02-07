Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 8 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 8 февраля2022 года будут разыграны десять комплектов медалей в лыжных гонках, биатлоне, фристайле, санном спорте, сноуборде, конькобежном спорте, керлинге и горных лыжах. Команде ROC по силам побороться сразу за несколько наград.

Естественно, повышенное внимание будет приковано к биатлону – индивидуальную гонку (начало в 12.00 по московскому времени) от команды ROC побегут Максим Цветков, Карим Халили, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. В тот же день в 13.30 начнется финальная часть лыжного индивидуального спринта у мужчин и женщин. Лыжная команда ROC усилиями Александра Большунова, Дениса Спицова и Натальи Непряевой уже завоевала в Пекине золото и два серебра. И вполне может пополнить медальную копилку. В составе на спринты свободным стилем - Большунов, Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев. У женщин в этот же день на старт выйдут Непряева, Юлия Ступак, Вероника Степанова и Христина Мацокина. Причем Устюгов, Большунов, Непряева и Терентьев входит в число фаворитов.

Хороши шансы и у действующего чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе сноубордистов Дмитрия Логинова, да и София Надыршина в этой дисциплине у женщин на ЧМ-2021 стала серебряным призером. Квалификация стартует в 5.40, а основные соревнования, куда выйдут по 16 лучших у мужчин и женщин, начнутся в 9.30.

Фигуристы ROC Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалев представят короткие программы, хотя попасть в топ-3 в этом виде будет крайне сложно. Соревнования мужчин-одиночников начнутся в 4.15. Кроме того, в 16.10 хоккеистки ROC сыграют с Финляндией. Соревнования саночниц, где определенные шансы есть у Татьяны Ивановой, завершатся четвертым спуском в 16.35. В 13.30 начнутся конькобежные забеги на 1500 м у мужчин, где надежды ROC связаны с Сергеем Трофимовым. Отметим, что в 15.05 состоится финал у смешанных команд в керлинге.

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