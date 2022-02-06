Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 7 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 7 февраля 2022 года будут разыграны девять комплектов медалей в фигурном катании, горнолыжном спорте, биатлоне, конькобежном спорте, сноуборде, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде и шорт-треке. Во многих из этих видов команда ROC имеет шансы на награды.

Наибольший интерес вызывает, пожалуй, развязка командного турнира по фигурному катанию. После великолепного сегодняшнего выступления Камилы Валиевой и Марка Кондратюка сборная ROC вышла в общем зачете на первое место, опережая перед заключительным днем соревнований команду США на три балла. Однако все решится именно 7 февраля, когда с произвольными программами выступят спортивные пары, женщины и танцоры. Начало соревнований пар – в 4:15 по московскому времени, танцоров – в 5:30, женщин – в 6:35.

В биатлоне команда ROC уже завоевала в Пекине бронзу в смешанной эстафете. И теперь пришло время личных соревнований, первым из которых станет женская индивидуальная гонка на 15 километров. На старт выйдут четыре представительницы сборной ROC - Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Евгения Буртасова, включенная в олимпийский состав в самый последний момент. Поможет ли Нигматуллиной и Резцовой кураж, полученный благодаря бронзовому успеху в смешанной эстафете, каким окажется олимпийский дебют Мироновой, и что покажет на трассе недавняя запасная Буртасова – все это мы узнаем уже совсем скоро. Старт гонки – в 12 часов.

В конькобежном спорте 7 февраля в 11.30 начнутся соревнования женщин на дистанции 1500 метров, где реальные шансы на медали есть сразу у двух спортсменок команды ROC – Елизаветы Голубевой и Евгении Лаленковой.

Невероятно интересным обещает стать и турнир смешанных команд в прыжках на лыжах с трамплина. После отличного сегодняшнего выступления в индивидуальных соревнованиях Евгения Климова и Данила Садреева у болельщиков сборной ROC появился заряд оптимизма в отношении команды в этом виде спорта. Начало основных соревнований в командном турнире – в 14:45.

В женском хоккейном турнире в 7:10 начнется матч команд ROC и Канады, и команда Евгения Бобарико попробует остановить главного фаворита Олимпиады - канадок, выигравших два своих первых матча с общим счетом 23:2. Это тоже наверняка будет очень интересно.

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