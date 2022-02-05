Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 6 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 6 февраля 2022 года будут разыграны семь комплектов медалей в сноуборде, конькобежном спорте, лыжных гонках, фристайле, горных лыжах, санном спорте и прыжках на лыжах с трамплина. В некоторых из этих видов команда ROC имеет шансы на награды.

Первая медаль ROC на Олимпиаде была добыта 5 февраля лыжницей Натальей Непряевой в скиатлоне. Лидер Кубка мира стала серебряным призером, уступив лишь норвежке Терезе Йохауг. У мужчин, которые начнут гонку в воскресенье в 10.00, тоже есть шансы на успех.

Это будет первая гонка для Александра Большунова и остальных лыжников команды на национальном стадионе в Чжанцзякоу. Большунов выступит в статусе действующего чемпиона мира по скиатлону, а его главным соперником станет Йоханнес Клебо. Шансы примерно равны, но по сезону Клебо смотрится чуть увереннее. Подробнее о раскладах в скиатлоне читайте в этом материале Olympics.

В санном спорте третья и четвертая попытки стартуют соответственно в 14.30 и 16.15. Здесь надежды команды ROC связаны с Романом Репиловым и Семеном Павличенко.

В скоростном спуске (горные лыжи) спортсмены начнут соревноваться в 6.00. В субботу тренировка была отменена из-за неблагоприятных погодных условиях. Здесь атлеты команды ROC не представлены, как и в женском сноуборде (слоупстайл).

Дистанция 5000 м в конькобежном спорте у мужчин вряд ли принесет медали команде ОКР, как и финал в прыжках с обычного трамплина.

Зато в 4.30 и 6.50 болельщики наверняка прильнут к экранам. Продолжатся командные соревнования по фигурному катанию. Сначала женщины покажут короткую программу, затем мужчины выйдут на произвольную. Рекомендуем ознакомиться с подробностями первого дня соревнований, результаты которых получились очень интересными, а команда ROC расположилась на второй строчке вслед за сборной США.

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