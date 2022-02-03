Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 4 февраля

Центральным событием дня 4 февраля на Олимпийских играх в Пекине станет, конечно, церемония открытия Игр, которая начнется в 15 часов по московскому времени

Однако очень насыщенной будет и утренняя соревновательная программа Олимпиады. Важнейшим может стать этот день в командном турнире фигуристов, где свои короткие программы покажут пары и мужчины, а представители спортивных танцев на льду покажут свои ритм-танцы. Начнут соревноваться фигуристы уже в 4:55 по московскому времени (в это время на лед выйдут мужчины), в 6:35 – начало соревнований танцоров, в 8:15 – мастеров парного катания. Напомним, что обладатели медалей Олимпиады в командном турнире по фигурному катанию станут известны 7 февраля.

Продолжится 4 февраля турнир по женскому хоккею, и свой первый матч на Олимпийских играх 2022 года предстоит провести команде ОКР. Ее ожидает встреча с хоккеистками Швейцарии, которые накануне уступили сборной Канады с крупным счетом – 1:12. Однако это вовсе не означает, что команду Швейцарии можно недооценивать, так как она уже не раз доставляла проблемы сборным, стоящим выше нее в рейтинге Международной федерации хоккея. Матч на матч не приходится – тем более, перед этой встречей команда ОКР столкнулась с кадровыми проблемами, потеряв несколько ведущих игроков. Начало женского хоккейного матча ОКР – Швейцария – а 7:10, и его в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Две соревновательных сессии предстоит провести 4 февраля спортсменам в олимпийском турнире смешанных пар по керлингу. Именно в этот день предварительный круговой вплотную подойдет к своему экватору, и станет ясен круг претендентов на попадание в плей-офф. Напомним, что из десяти команд, участвующих в турнире, путевки в полуфинал получат лишь четыре лучшие. И потому борьба на льду Национального водного центра Пекина, где проходит олимпийский турнир по керлингу, с каждым игровым днем становится все более острой. В первой игровой сессии 4 февраля, которая начнется в 3:35 по московскому времени, состоятся три матча, во второй сессии (начало – в 8:35) – четыре. Получится ли у отлично начавших турнир команд Великобритании, Китая и Италии удержать свои позиции – узнаем очень скоро.

Во второй половине дня, как мы уже говорили, все события переместятся на главную арену Олимпиады, где пройдет церемония открытия Игр. Можно не сомневаться, что всех нас ждет необычайно яркое, красочное и необычное зрелище! Напомним, что знаменосцами команды ОКР на церемонии открытия Олимпиады названы хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

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