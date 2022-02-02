Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 3 февраля

Олимпийские игры в Пекине набирают обороты. Уже 4 февраля в бой вступят фигуристы в командном турнире и состоится церемония Открытия игр. Но и 3 февраля нас ждет много интересного. В частности, в керлинге в соревнованиях смешанных пар будет сыграно сразу несколько матчей с приставкой «топ», начнутся соревнования у хоккеисток и фристайлистов, а горнолыжники, саночники и прыгуны с трамплина проведут официальные тренировки.

Именно во фристайле состоится дебют в Пекине спортсменов команды ОКР. В могуле у мужчин и женщин пройдет квалификация, где можно будет увидеть сразу шесть представителей команды ОКР во главе с действующей чемпионкой мира в параллельном могуле Анастасией Смирновой, которая также является призером ЧМ и в могуле обычном, то есть олимпийском. Как рассказала спортсменка «Матч ТВ», она приехала в Пекин с максимальными целями – бороться за медали. И это вполне реально. Да и вице-чемпионка мира-2021 в парном могуле Виктория Лазаренко способна на многое. Также в квалификации выступят Анастасия Первушина, Полина Чудинова, Никита Андреев и Никита Новицкий. Женщины начнут первую квалификацию в 13.00 по Москве, мужчины – в 14.00.

В женском хоккее команда ОКР начнет турнир 4 февраля со Швейцарией, но будет интересно, как швейцарки 3 февраля в 7.10 сыграют с Канадой. А в 16.10 нас ждет топ-игра между Финляндией и США.

В керлинге состоится сразу десять игр, разделенных на три сессии. В первой, которая стартует в 4.05 по московскому времени главной игрой станет матч Канады и Великобритании. Олимпийские чемпионы Пхенчхана из Канады сменили состав на половину, но опытнейший Джон Моррис с новой партнершей наверняка навяжет бой действующим чемпионами мира британцам. Во второй сессии в 9.05 интересен матч США с вице-чемпионами мира-2021 из Норвегии, а в третьей в 15.05 нас ждет блокбастер – Норвегия – Канада.

Также в 6.00 начнутся тренировки у мужчин-горнолыжников в скоростном спуске, в 12.30 (женщины) и 15.00 (мужчины) будут тренироваться прыгуны с трамплина, а с 10.00 и 13.45 - саночники и саночницы соответственно.

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