Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 20 февраля

На Олимпийских играх в Пекине в заключительный день 20 февраля 2022 года будет разыграно пять комплектов медалей в хоккее, лыжных гонках, бобслее, горных лыжах и керлинге. Главным событием, безусловно, станет финальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором команда ROC встретится со сборной Финляндией. Кроме того, есть шансы на медали в женском лыжном марафоне на 30 км коньковым стилем и, пусть и небольшие, в заездах бобов-четверок.

Сборная ROC по хоккею с огромным трудом обыграла в полуфинале Швецию. Соперники не смогли уложиться в основное время, завершившегося со счетом 1:1, овертайм не принес заброшенных шайб, да и серия штрафных бросков сильно затянулась. Команда Алексея Жамнова уступала и была близка к поражению, но все же сумела спастись благодаря точному броску Егора Яковлева и сейвам голкипера Ивана Федотова, а затем и поставила победную точку восьмым броском – отличился Арсений Грицюк. «Это большая победа. Для игроков дорогого стоит — выйти во второй финал Олимпиады подряд», - заявил после матча Жамнов, признав, впрочем, что без удачи не обошлось.

Между полуфиналом и финалом, который начнется 20 февраля в 7.10 по московскому времени, у хоккеистов ROC будет полтора дня на восстановление. В свою очередь, их соперники из Финляндии получат чуть больше времени, поскольку завершили свой полуфинал против Словакии (2:0) заметно раньше. Напомним, что в финале Игр-2018 в Пхенчхане команда ОАР под руководством Олега Знарка переиграла в овертайме Германию.

Лыжный марафон на 30 км свободным стилем у женщин начнется в 6.00. ROC будет представлять квартет участниц в составе Натальи Непряевой, Татьяны Сориной, Анастасии Рыгалиной и Марии Истоминой. Главные надежды ROC связаны с Непряевой, которая выиграла в Пекине уже три награды, включая золото в эстафете вместе с Сориной, Юлией Ступак и Вероникой Степановой. Но интересно будет посмотреть и на специалистку длинных дистанций Рыгалину, здорово проявившую себя в коньковом стиле в скиатлоне.

Кроме того, олимпийцы разыграют награды в бобах-четверках (в 4.30 – третья попытка, в 6.00 - четвертая), где после первого соревновательного дня экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова из ROC занимают соответственно седьмое и восьмое места. В керлинге в 4.05 начнется финал женского турнира между Японией и Великобританией. В 4.00 намечен старт командных соревнований горнолыжников, перенесенных с 19 февраля. А завершит интереснейшие и весьма успешные для команды ROC Олимпийские игры в Пекине церемония закрытия, которая стартует в 15.00.

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