Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 19 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 19 февраля 2022 года будут разыграны восемь комплектов медалей в лыжных гонках, фигурном катании, горнолыжном спорте, керлинге, фристайле, конькобежном спорте и бобслее. Во многих соревнованиях этого дня спортсмены команды ROC имеют шансы на медали.

Особые надежды связаны с окончанием турнира спортивных пар в фигурном катании, в котором после вчерашней короткой программы все три дуэта команды ROC сохраняют шансы на медали. У каждого из этих дуэтов – Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского – своя очень непохожая на другие пары в команде судьба, но именно завтра для них наступает один из самых важных дней в спортивной биографии. Главные соперники – двукратные чемпионы мира и серебряные призеры Игр в Пхенчхане Суй Вэньцзин – Хан Цунь из Китая, которые лидируют после короткой программы. Правда, их преимущество над занимающими второе место Тарасовой и Морозовым составляет всего 16 сотых балла. Начало соревнований спортивных пар в произвольной программе – в 14:00 по московскому времени.

Одним из самых престижных видов олимпийской программы в лыжных гонках является мужской марафон (дистанция 50 километров). Недаром обычно чаще всего проводился в день закрытия Игр, и именно в нем разыгрывался один из последних комплектов олимпийских медалей. В Пекине лыжники выйдут на старт на день раньше, но королевский статус лыжного марафона от этого ничуть не изменится. В составе сборной ROC завтра выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов. Особым этот старт должен стать для Большунова, ведь, победив в марафоне, он может стать в Пекине «королем лыжни», как давно неофициально называют спортсмена, который на одном крупном турнире побеждает на обеих самых длинных дистанциях - 30 и 50 километров. Кроме того, именно завтра разрешится спор Большунова и норвежца Йоханнеса Клэбо по поводу того, кто станет самым титулованным лыжником нынешних Игр. Пока у обоих по две золотые, одной серебряной и одной бронзовой медали. Начало гонки – в 9:00.

Программа олимпийских соревнований по конькобежному спорту завтра завершается. И последним ее видом станет, пожалуй, самая непредсказуемая из дисциплин - масс-старты. Спортсмены ROC Руслан Захаров и Екатерина Голубева уже имели в этом году успехи в масс-стартах на этапах Кубка мира, а потому могут рассчитывать на медали и в Пекине. Начало соревнований – в 10:00, финалов – в 11:30.

19 февраля состоится матч за бронзовые медали хоккейного турнира, финал в керлинге, командные соревнования в горнолыжном спорте и много других интересных стартов.

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