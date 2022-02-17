Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 18 февраля

На Олимпийских игр 2022 в Пекине 18 февраля будут разыграны пять комплектов медалей в биатлоне, конькобежном спорте и фристайле, также состоится матч за бронзу в керлинге у мужчин.

Особое внимание будет приковано в биатлону, где пройдут последние гонки. Женский масс-старт на 12,5 км начнется в 10.00 по московскому времени. Команду ROC представят Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Обе спортсменки отлично проявили себя в серебряной эстафете и с хорошим настроением подходят к финальной гонке. Обе биатлонистки завоевали в Пекине-2022 серебро и бронзу, они имеют хорошие шансы на медали и в масс-старте. Резцова выдает какую-то фантастическую скорость, да и Нигматуллина может побороться за награды.

Мужской масс-старт начнется в 12.00. Здесь за команду ROC выступят три биатлониста: Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков. У каждого из них есть бронзовые медали Пекина-2022, только разное количество. У Цветкова — одна в мужской эстафете, у Логинова — две в двух эстафетах, а у Латыпова — три. К командным гонкам добавилась награда гонки преследования, где он проявил себя великолепно. Однако в мужской эстафете все складывалось иначе, поэтому сейчас у Латыпова, да и у остальных мужчин явно есть огромное желание завоевать медаль.

В мужском хоккее состоятся полуфинальные матчи, в которых сенсационно нет представителей Северной Америки. Команда ROC сыграет с Швецией (7.10), а Финляндия померится силами со Словакией (16.10).

В хафпайпе (фристайл) женщины команды ROC не сумели отобраться в финал. У мужчин в ски-кроссе все начнется с 1/8 финала, некоторые шансы на награду есть у Сергея Ридзика.

Наконец, в конькобежном спорте интересно будет посмотреть, как выступят Виктор Муштаков, Руслан Мурашов и, конечно, рекордсмен мира на этой дистанции Павел Кулижников. Все они имеют шансы на медали и даже на победу.

А в 13.30 начнется короткая программа у пар в фигурном катании. Здесь в заключительной разминке выйдут сразу три топ-дуэта ROC. В 16:24 на льду появятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В 16.37 — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В 16:37 — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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