Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 17 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 17 февраля 2022 года будут разыграно шесть комплектов медалей в женском одиночном фигурном катании, конькобежном спорте, горных лыжах, женском хоккее, лыжном двоеборье и фристайле. Естественно, максимальное внимание будет приковано к произвольной программе одиночниц, где есть шанс занять весь пьедестал почета.

После короткой программы лидирует Камила Валиева, набравшая 82,16 балла. Результаты Валиевой, которая согласно решению CAS продолжает участие в зимних Олимпийских играх-2022, являются предварительными, так как продолжаются разбирательства в отношении результатов допинг-теста спортсменки. Второй идет действующая чемпионка мира — Анна Щербакова с личным рекордом 80,20 балла. Александра Трусова пока четвертая. У нее 74.60 балла, но в «запасе» есть сразу несколько четверных прыжков, которые, напомним, нельзя исполнять в короткой, но можно в произвольной. Третье место занимает японка Сакамото Каори c 79.84 балла. Скорее всего, именно этот квартет фигуристок и разыграет призовые места. Причем у Валиевой, Щербаковой и Трусовой прыжковый набор должен быть сложнее, чем у Сакамото. Стартует произвольная программа в 13.00 по московскому времени, но все самые интересные события развернутся в заключительной разминке. Трусова начнет произвольную в 16.25, Щербакова – в 16.41, Валиева – в 16.49.

В конькобежном спорте на дистанции 1000 м наилучшие шансы в команде ROC у Ангелины Голиковой. Бронзовый призер Игр в Пекине на 500 м, в длинном спринте заметно прибавила в нынешнем сезоне и занимает в Кубке мира четвертое место. Также можно ждать борьбы за медали и от Дарьи Качановой и Ольги Фаткулиной. А главными конкурентами станут японка Такаги Михо, выигравшая уже на этой Олимпиаде три серебра, американка Бриттани Боу и Ютта Лердам из Нидерландов. Начнутся забеги в 11.30.

В женском хоккее олимпийский финал в 7.10 по традиции разыграют сборные Канады и США, в командном турнире двоеборцев и женской горнолыжной комбинации шансов у ROC нет, в ски-кроссе по фристайлу у женщин они не слишком велики. Без команды ROC пройдут и полуфиналы в турнире среди мужских команд в керлинге, поскольку Сергей Глухов и его товарищи по сборной не смогли днем ранее обыграть Великобританию и пробиться в квартет сильнейших. Женская команда ROC со скипом Алиной Ковалевой лишилась шансов на полуфинал еще раньше, в заключительной встрече кругового турнира в 9.05 она сыграет с Великобританией.

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