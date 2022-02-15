Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 16 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 16 февраля 2022 года будут разыграны восемь комплектов медалей в биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, фристайле и шорт-треке. Почти во всех медальных видах спортсмены команды ROC имеют в этот день шансы на награды.

После двух побед в эстафетных гонках особые надежды можно возлагать на соревнования в командном спринте у мужчин и женщин. На нынешней Олимпиаде в этом виде спортсмены будут соревноваться классическим стилем. У мужчин за команду ROC выступят Александр Большунов и Александр Терентьев. У Большунова это шанс взять уже третье золото на Играх в Пекине, а Терентьев после бронзы в индивидуальном спринте тоже постарается вновь попасть на олимпийский пьедестал. Главные соперники лыжников ROC – конечно, сборная Норвегии во главе с Йоханнесом Клебо. Женскую команду ROC в этом виде представят Юлия Ступак и Наталья Непряева, и их соперничество с командами Норвегии, Швеции, Финляндии и других стран, тоже имеющих медальные амбиции, обещает быть по-настоящему захватывающим. Из-за ожидающейся в районе трассы холодной погоды старты лыжников были перенесены на более раннее время и начнутся, когда в Москве будет 10:15.

В женской эстафете по биатлону у спортсменок команды ROC есть возможность реабилитироваться за не слишком впечатляющие выступления на нынешней Олимпиаде в личных гонках. За команду в эстафетной гонке побегут Светлана Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Бороться со сборными Норвегии, Швеции, Франции, Беларуси будет, конечно, непросто, но у эстафет в биатлоне всегда свой сюжет, и он не всегда напрямую связан с результатами спортсменок команд в личных гонках по ходу турнира. Старт – в 10:45.

Мужская команда ROC по шорт-треку выступит в главном финале эстафеты на дистанции 5000 метров, которая начнется в 15:32. У двух участников команды – Семена Елистратова и Константина Ивлиева – уже есть медали на индивидуальных дистанциях. Теперь им вместе с Павлом Ситниковым, Денисом Айрапетяном и Даниилом Эйбогом предстоит побороться за награды и в команде. Соперники по финалу – сборные Канады, Италии, Китая и Республики Корея.

Особым событием дня станут и четвертьфиналы хоккейного турнира. На этой стадии сборная ROC встретится с командой Дании. Напомним, что соперники уже встречались по ходу группового турнира, и тогда команда Алексея Жамнова одержала очень непростую победу – 2:0. Теперь ставки в матче будут совсем иными, ведь проигравший прекратит борьбу за медали Олимпийских игр. Начало матча ROC – Дания в 9:00.

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