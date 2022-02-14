Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 15 февраля

На Олимпийских играх 2022 в Пекине 15 февраля будет очень насыщенный день. Спортсмены разыграют девять комплектов наград в сноуборде, фристайле, горных лыжах, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, биатлоне и бобслее.

В 9.30 пройдет мужская эстафета 4x7,5 км в биатлоне. На данный момент у команды ROC в активе две бронзовые медали в смешанной эстафете и гонке преследования, где постарался Эдуард Латыпов. Латыпов, взявший бронзу в гонке преследования, признавался болельщикам в любви. Он явно в позитивном настроении и способен зарядить команду на новые успехи. Его физическая форма тоже в полном порядке. Например, в преследовании Латыпов, сумев вскоре после выхода с последнего огневого рубежа создать просвет между собой и Хофером, удержал это преимущество, несмотря на настойчивые атаки соперников.

Смогут ли мужчины-биатлонисты повторить гениальный результат в лыжной эстафете? Норвежцы здесь смотрятся предпочтительнее, но шансы на медали точно есть.

В 13.00 начнется долгожданная короткая программа в фигурном катании у женщин. Три фигуристки ROC выйдут на лед в заключительной разминке. Камила Валиева, которая, согласно решению CAS, продолжит участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, — в 16.52, Александра Трусова — в 17.05, Анна Щербакова — в 17.12.

Не стоит забывать и о конькобежном спорте, где в 11.22 начнется финал командной гонки у женщин, в 11.47 — у мужчин. В этом виде спорта для ROC все складывается пока не совсем удачно. Бронзовая медаль Ангелины Голиковой — хороший результат, но ожидания были несколько выше. Посмотрим, что сможет показать команда на этот раз, здесь есть шансы сразу на две медали.

А ранним утром в 5.24 любители фристайла будут наблюдать за финалом в слоупстайле, где выступит представительница ROC Анастасия Таталина.

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