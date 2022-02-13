Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 14 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 14 февраля 2022 года будут разыграно четыре комплекта медалей в танцах на льду в фигурном катании, прыжках с трамплина, бобслее и фристайле. Само собой, главные надежды команды ROC будут связаны с танцами, где на втором месте после ритм-танца идут Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

В ритм-танце в Пекине Виктория с Никитой не совершили ни одной ошибки. Благодаря шикарному прокату действующие чемпионы мира установили личный рекорд (80,85), однако главные фавориты Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон побили собственный мировой рекорд, показав результат 90,83. Понятно, что обойти французов будет крайне непросто даже при чистом прокате произвольного танца. Но шансы на победу остаются, а на медаль они и вовсе чрезвычайно высоки. А, может, и на две медали - Александра Степанова и Иван Букин занимают пятое место с 84,09, не так и много отставая от двух американских дуэтов. Начало произвольного танца в 4.15 по московскому времени, шесть лучших дуэтов выступят в последней разминке, которая начнется в 6.55.

В новой олимпийской дисциплине монобоб, где Надежда Сергеева занимает 13 место после двух заездов, решающие попытки пройдут в 4.30 и 6.00, а у мужчин в 15.05 и 16.40 начнут соревнования двойки. Где неплохи шансы пилота ROC Ростислава Гайтюкевича, который с разгоняющим Михаилом Мордасовым выиграл 1 января этап Кубка мира и попал в топ-3 общего зачета. В прыжках с трамплина в 14.06 стартуют командные соревнования. Сборная ROC не входит в список топ-фаворитов. Но как показал смешанный командный турнир, где прыгуны ROC сенсационно завоевала серебро, в Пекине на трамплине возможно все. Cложно сказать, что произойдет и в финале акробатики у женщин – квалификация была перенесена с 13 февраля на утро 14 февраля из-за погодных условий.

В женском хоккее в 7.10 и 16.10 соответственно пройдут женские полуфиналы – США встретится со Швейцарией, Канада – с Финляндией. В керлинге мужская команда ROC встретится в 9.05 со Швецией, а женская сыграет в 4.05 с Канадой и в 15.05 с Данией.

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