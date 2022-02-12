Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 13 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 13 февраля 2022 года будут разыграны семь комплектов медалей в биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте, шорт-треке и горнолыжном спорте. Во многих из этих видов спортсмены команды ROC имеют шансы на медали.

Одной из самых престижных и имеющих богатую олимпийскую историю дисциплин в программе Игр является мужская лыжная эстафета 4х10 километров. За сборную ROC в ней выступят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, и в этом звездном составе команда является одним из главных фаворитов гонки. Для Большунова это будет шанс завоевать уже третью свою медаль на Играх в Пекине – после золота в скиатлоне и серебра в гонке на 15 километров классическим стилем. Начало эстафеты - в 10:00 по московскому времени.

Два комплекта наград будут разыграны 13 февраля в биатлоне - состоятся мужская и женская гонки преследования. Первыми в 12:00 на старт уйдут женщины, и здесь лучшие шансы из четырех спортсменок ROC - у Кристины Резцовой, которая заняла в спринте шестое место и уйдет на трассу через минуту и пять секунд после лидера – Марты Олсбю-Рейселанн из Норвегии. Ульяна Нигматуллина стартует 13-й (отставание – 1.28), Ирина Казакевич – 20-й (1.39), Светлана Миронова – 47-й (2.33).

В мужской гонке преследования Максим Цветков, в драматичной борьбе с разницей меньше двух секунд уступивший в спринте бронзу норвежцу Тарье Бе, уйдет на трассу четвертым в 40 секундах от лидера – победителя спринта Йоханнеса Бе. После двух обидных четвертых мест у Цветкова наверняка есть надежда преодолеть этот рок и все-таки добраться до олимпийского пьедестала. 11-м уйдет на трассу гонки преследования Эдуард Латыпов (отставание 1,14), 19-м – Даниил Серохвостов (1,38), 38-м – Александр Логинов (2.15). Старт гонки – а 13:45.

Есть у спортсменов команды ROC медальные шансы и на спринтерских конькобежных дистанциях на большой и маленькой дорожке. В шорт-треке мужчины разыграют медали на дистанции 500 метров, и в четвертьфиналах выступят два спортсмена ROC – Константин Ивлиев и Павел Ситников. Три представительницы сборной ROC выйдут на старт дистанции 500 метров в классическом конькобежном спорте – Ольга Фаткулина, Дарья Качанова и Ангелина Голикова. Начало соревнований по шорт-треку – в 14:00, по конькобежному спорту – в 16.56.

Следите за главными событиями Пекина-2022 10 февраля вместе с Olympics!

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях