Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 12 февраля

На Олимпийских играх 2022 в Пекине 12 февраля спортсмены разыграют шесть комплектов наград в сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, прыжках на лыжах с трамплина и скелетоне.

Обратим особое внимание на лыжных гонках, где пройдет женская эстафета 4x5 км. Здесь Наталья Непряева и Ко постараются бороться за золото. Непряева уже стала одной из главных героинь этой Олимпиады для болельщиков команды ROC, поэтому эстафета станет одним из ключевых событий дня. Вот состав четверки: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Вероника Степанова. Начало в 10.30 по московскому времени.

Биатлонный спринт у мужчин тоже вызовет огромный интерес. Здесь команду ROC представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Шансы на медали не самые очевидные, но все же они есть. Старт в 12.00.

В остальных соревнованиях шансы на награды либо небольшие, либо отсутствуют. Например, в скелетоне, где женщины проведут третью и четвертую попытки в 15.20 и 16.55. По итогам первого дня спортсменки ROC вне первой десятки.

Также пройдут медальные события по сноуборду (5.00), конькобежному спорту (11.53), прыжках на лыжах с трамплина К-120 (14.00). После неожиданного командного серебра для ROC следить за прыжками с трамплина будет особенно интересно.

Мужская команда ROC по хоккею проведет третий матч на турнире. На этот раз соперником станет крепкая сборная Чехии. Пока что в активе подопечных Алексея Жамнова две сухих победы. Начало в 16.10. В четвертьфинале женских соревнования ROC сыграет со сборной Швейцарии. Старт в 7.10.

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