Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 11 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 11 февраля2022 года будут разыграны семь комплектов медалей в лыжных гонках, биатлоне, скелетоне, сноуборде, конькобежном спорте, шорт-треке и горных лыжах. Кроме того, вторую игру проведет мужская хоккейная команда ROC. Медали возможны и даже вероятны.

Прежде всего, особое внимание на гонку с раздельным стартом на 15 км классическим стилем, где Александр Большунов считается одним из двух главных фаворитов наряду с Ииво Нисканеном из Финляндии. Постараются вмешаться в спор за медали и другие представители ROC Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Илья Семиков. Стартует мужская лыжная «разделка» в 10.00 по московскому времени.

В 12.00 начнется женский биатлонный спринт, где от ROC выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Правда, здесь надежды связаны прежде всего с Резцовой, остальные должны прыгнуть выше головы. В коньках (старт в 11.00) на дистанции 10000 м шансы еще ниже, но опытный стайер Александр Румянцев попробует выдать свой максимум. Зато вырисовываются неплохие медальные перспективы в скелетоне, где Александо Третьяков и Евгений Рукосуев перед двумя решающими заездами в 15.20 и 16.55 делят четвертое место. Начнут соревнования и женщины, в том числе скелетонистки ROC во главе с Еленой Никитиной – их первые спуски запланированы на 4.30 и 6.00.

В сноубордическом хафпайпе у мужчин максимальное внимание будет уделено звездному ветерану из США Шону Уайту (финальная попытка соревнований в 5.25), в шорт-треке награды будут разыграны на 1000 м у женщин, где постараются навязать борьбу Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова (финал в 15.43). Хоккеисты ROC, не без труда выигравшие на старте у швейцарцев 1:0, сыграют в 7.10 с датчанами, победившими в первом матче чехов. Также в керлинге пройдут две игры команды ROC у мужчин (в 4.05 со Швейцарией, в 15.05 – с Данией) и одна у женщин (в 9.05 – со Швейцарией).

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