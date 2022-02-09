Пекин-2022 | Главные события Олимпийских игр 10 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 10 февраля 2022 года будут разыграны восемь комплектов медалей в фигурном катании, лыжных гонках, горнолыжном спорте, фристайле, конькобежном спорте, сноуборде и санном спорте. Во многих из этих видов спортсмены команды ROC имеют хорошие шансы на медали.

Особый интерес вызывает завершение соревнований фигуристов в мужском одиночном катании. Перед произвольной программой спортсмены ROC занимают следующие места: Евгений Семененко – 7-й, Марк Кондратюк – 15-й, Андрей Мозалев – 23-й. У каждого из них есть шансы улучшить свое место, но для этого нужно показать очень хорошие прокаты. Лидирует после исполнения короткой программы американец Натан Чен, установивший во вторник мировой рекорд в первом виде соревнований. Начало выступлений фигуристов в 4:30 по московскому времени.

В классической лыжной гонке на 10 километров с раздельного старта за команду ROC выступят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева. Серебро Непряевой в скиатлоне показало, что спортсменка находится в Пекине в отличной форме, хотя именно на классической части дистанции у нее в той гонке были некоторые проблемы. Тем не менее, именно ее можно назвать главной надеждой команды в завтрашних соревнованиях. Начало гонки – в 10:00.

В конькобежном спорте основные надежды команды ROC на дистанции 5000 метров связаны с Натальей Ворониной, для которой именно эта дисциплина является любимой. Хотя главной претенденткой на золото на пятикилометровой дистанции будет, наверное, Ирен Схаутен из сборной Нидерландов, уже выигравшая на Играх в Пекине соревнования в беге на 3000 метров. Начало завтрашних забегов на дистанции 5000 метров – в 15:00.

Немало интересного ожидает любителей спорта и в других видах. И начнутся захватывающие события с раннего утра, ведь уже в 4:05 по московскому времени стартует женский турнир по классическому керлингу. В первом матче команда ROC со скипом Алиной Ковалевой встретится со сборной США.

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