Пекин-2022 | Главные герои ROC: итоги зимних Олимпийских игр

Александр Большунов (лыжные гонки, 3 золота, 1 серебро, 1 бронза)

Понятно, что в мужской части лыжной сборной похвалы на выступление на Олимпиаде-2022 заслуживают многие. Золото в эстафете, медали Дениса Спицова, Ивана Якимушкина и Александра Терентьева в личных гонках. Но даже в такой прекрасной компании талантов ROC Большунов заметно выделяется. Это настоящий уникум, что и доказали Игры в Пекине. Сан Саныч завоевал пять медалей, включая три золота – в скиатлоне, масс-старте, а также в составе эстафетного квартета. Как и Николай Зимятов на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде, он выиграл обе самые длинные лыжные дистанции на одной Олимпиаде. Став настоящим королем лыж Игр в Пекине, пусть сам это и скромно отрицает.

Также Большунов обновил достижение по количеству лыжных мужских медалей на одних Играх. А заодно и вышел на второе место по общему количеству олимпийских наград среди всех лыжников. Впереди только легенда – норвежец Бьорн Дэли (12 медалей), с другим великим лыжником прошлого шведом Сикстеном Ернбергом Александр делит с девятью медалями вторую строчку. При этом не стоит забывать, что Большунову всего-навсего 25 лет. Впереди, если обойдется без форс-мажоров, у суперталантливого лыжника еще, как минимум, одна-две Олимпиады. А, значит, есть неплохой шанс побить рекорд и по количеству медалей (15) на зимних Играх, который принадлежит норвежской лыжнице Марит Бьорген.

Илья Буров (фристайл, 1 бронза)

Фаворитом Олимпиады в акробатике считался вовсе не Илья, а его младший брат – Максим Буров, мировой лидер на протяжении последних сезонов. Но из-за проблем со здоровьем (подготовке помешал коронавирус) Максим не смог показать свой максимум и завоевать медаль, зато 30-летний Илья повторил свой бронзовый успех Пхенчхана, посвятив награду Пекина брату.

Семен Елистратов (шорт-трек, 1 бронза)

На свой четвертой Олимпиаде Елистратов был очень хорош. 31-летний мастер шорт-трека выиграл уже третью медаль Игр в карьере, завоевав бронзу на дистанции 1500 м, причем уступил чемпиону всего 48 сотых. Семен здорово бежал и в эстафете, буквально втащив команду ROC в финал, пусть она, в итоге, и осталась там четвертой. Елистратов по-прежнему быстр, а его тактическая грамотность едва ли не эталонна. Кто знает, может и в 2026 году он сможет пополнить медальную олимпийскую копилку.

Константин Ивлиев (шорт-трек, 1 серебро)

Представитель нового поколения в команде ROC по шорт-треку. Константин статен, мощен (в детстве он также занимался хоккеем) и обладает фантастическими спринтерскими качествами. На Играх в Пекине они и пригодились – на самой короткой дистанции 500 м Ивлиев стал серебряным призером. В 21 год его, будем надеяться, яркая карьера только начинается.

Наталья Непряева (лыжные гонки, 1 золото, 1 серебро, 1 бронза)

Конечно, от лидера Кубка мира и победительницы «Тур де Ски» нынешнего сезона ждали успешного выступления в Пекине. В то же время на крупнейших соревнованиях Непряева прежде выступала не самым лучшим образом. На сей раз все сложилось – Наталья заработала полный комплект. Именно она принесла команде ROC первую медаль Игр-2022, став серебряным призером скиатлона. Затем у 26-летней лыжницы последовала золотая эстафета, где Наталья бежала на втором этапе, а также командный спринт с бронзовым финишем.

Кристина Резцова (биатлон, 1 серебро, 1 бронза)

Звезда Кристины зажглась только в нынешнем сезоне, после рождения дочери она вернулась в спорт и заметно добавила в результатах. К Олимпиаде 25-летняя Резцова подошла в великолепной лыжной форме, однако в личных дисциплинах завоевать медаль ей помешала неточная стрельба. Зато в эстафетах все получилось – в смешанной эстафете она стала бронзовым призером, а в женской эстафете очень сильно помогла команде ROC выиграть серебро. Именно Кристина показала на своем этапе лучшее время среди всех участниц эстафеты.

Сергей Ридзик (фристайл, 1 бронза)

В ски-кроссе падения и травмы – часть игры. Но Сергей даже по меркам этой дисциплины фристайла травмировался очень часто. Он еле успел восстановиться к Играм в Пхенчхане, где выиграл бронзу. После чего по ходу нынешнего олимпийского цикла постоянно себе что-то повреждал. Спина, плечевой сустав, бедренная кость, запястье, мениск… Ридзик преодолел все трудности и в Пекине вновь стал третьим. Неудивительно, что 29-летний фристайлист очень эмоционально отреагировал на свой успех. Дав понять, что для него эта бронза даже дороже золота.

Анастасия Смирнова (фристайл, 1 бронза)

Еще одна фристайлистка ROC в нашем хит-параде. В прошлом сезоне Смирнова произвела фурор на чемпионате мира, выиграв золото в параллельном могуле (неолимпийская дисциплина) и завоевав бронзу в могуле. Но нынешний сезон для 19-летней Анастасии складывался, мягко говоря, не лучшим образом. Тем не менее, она сумела блеснуть на Олимпиаде, заняв в могуле в Пекине третье место.

Вероника Степанова (лыжные гонки, 1 золото)

Восходящая звезда мировых лыжных гонок обладает общительным характером и старается популяризировать любимый вид спорта как словом, так и делом. В Пекине она не выиграла личных наград, хотя неплохо проявила себя в спринте. Зато в эстафете 21-летней лыжнице доверили заключительный этап. И Степанова продемонстрировала не по годам зрелую гонку. Сперва чуть отпустила лидировавшую немку, вработалась, а затем включилась и уверенно, без надрыва и рывков вышла на лидирующую позицию «Все бегут как карта ляжет, мы бежим – как тренер скажет», - подтвердила она четкое выполнения плана на гонку после финиша. Кстати, Степанова стала самой юной олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок – она выиграла золото в составе эстафетного квартета в возрасте 21 года и 39 дней.

Евгения Тарасова/ Владимир Морозов (фигурное катание, 1 серебро)

Нестабильные, с ошибками прокаты, утрата статуса законодателей мод не только в мировом, но и в европейском катании, только третье место на предолимпийском чемпионате страны – от Евгении и Владимира мало кто ждал феноменального прорыва к олимпийским наградам Игр-2022 в парном катании. Но в Пекине пара представила свои лучшие короткую и произвольную программу за всю свою уже достаточно долгую карьеру. Вдохновенно, красиво, сложно и чисто – настоящий шедевр, который вполне мог принести и золото. Но и за серебро всего в 0,63 сотых от китайского дуэта Вэньцзин Суй — Цун Хань – очень приятная и важная для Тарасовой и Морозова награда.

Александра Трусова (фигурное катание, 1 серебро)

Да, 17-летняя фигуристка не выиграла золотую медаль, ограничившись серебром, но зато вошла в историю фигурного катания. Именно на Играх в Пекине она стала первой в истории одиночницей, приземлившей в рамках произвольной сразу пять четверных прыжков (четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и четверной лутц). Трусова доказала также и умением держать удар – травма в начале сезона не помешала ей пройти отбор на Олимпиаду и выдать там свой максимум.

Анна Щербакова (фигурное катание, 1 золото)

По ходу нынешнего сезона мало кто верил, что именно 17-летняя Анна выиграет Олимпийские игры у одиночниц вслед за Аделиной Сотниковой и Алиной Загитовой. Да, она прибыла в Пекин в статусе действующей чемпионки мира, но при этом отнюдь не фаворита. К тому же перед олимпийским турниром у нее сломалось лезвие на ботинке, пришлось менять коньки. Однако даже в такой ситуации Щербакова выдала в произвольной лучший прокат в жизни, чисто исполнив в том числе и два четверных флипа. Только идеальное катание позволяло опередить Трусову в борьбе за золото. И это получилось!