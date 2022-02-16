Пекин-2022 | Фристайл. У Ильи Бурова - бронза в лыжной акробатике

В программе соревнований по фристайлу на Олимпийских играх в Пекине состоялся финал мужского турнира по лыжной акробатике. Золотую медаль завоевал представитель Китайской народной республики Ци Гуанпю (его результат - 129,00), на втором месте - украинский спортсмен Александр Абраменко (116,50), бронза - у Ильи Бурова из команды ROC (114,93).

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