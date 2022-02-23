Пекин-2022 | Фристайл. Олимпийские итоги ROC и результаты

Соревнования по фристайлу на Олимпийских играх в Пекине проходили с 3 по 19 февраля 2022 года на различных трассах страны. Было разыграно 13 комплектов наград, а успешнее всего выступила сборная Китая (4 золота и 2 серебра), рядом сборная США (2 золота, 4 серебра и 2 бронзы). Команда ROC завоевала 3 награды: все бронзовые. Но и этот результат можно назвать успешным. Olympics рассказывает об итогах Игр-2022 для ROC во фристайле.

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Медальные результаты команды ROC:

🥇 Женщины. Могул — Анастасия Смирнова

🥇 Мужчины. Лыжная акробатика — Илья Буров

🥇 Мужчины. Ски-кросс — Сергей Ридзик

Первую медаль для команды ROC неожиданно завоевала Анастасия Смирнова. 19-летняя фристайлистка с трудом отобралась на Олимпийские игры, ее участие было под вопросом из-за недопуска на этапы в Северную Америку. Однако в итоге Смирнова набрала необходимое количество очков и поехала в Пекин. Анастасия в предолимпийском периоде довольно успешно выступала на крупных соревнованиях. В частности, стала бронзовым призером чемпионата мира.

Квалификацию Смирнова прошла уверенно. Но проблемы возникли в первом финале: скорость прохода трассы не позволяла бороться за высокие места, а прыжки не казались слишком сложными. Во второй финал Анастасия пробилась с 10 места (всего туда квалифицировались 12 спортсменок). Так что необходимо было прибавлять. И она это сделала. Увеличила сложность прыжка и подкорректировала скорость — как итог 4 место по итогам второго финал и выход в суперфинал с пятью другими участницами.

Решающий заезд для Смирновой прошел без ошибок. Это позволило ей подняться на третье место и остаться на нем. Она уступила лишь австралийке Джакаре Энтони, которая победила, и американке Джелин Кауф.

Драматичная история сложилась в лыжном фристайле. Основным фаворитом на победу был действующий чемпион и обладатель Кубка мира Максим Буров. Однако перед соревнованиями в миксте неожиданно стало известно, что он не выступит в командной дисциплине. Эта новость удивила всех, ведь Буров не скрывал, что хочет взять два золота в Пекине. В итоге команда ROC даже не пробилась в финал соревнований. И все ждали личную дисциплину. А там спортсмена ждала неудача, он не смог даже выйти в суперфинал. Зато максимум своих возможностей показал старший брат спортсмена Илья Буров. Бронзовый призер Пхенчхана-2018 после Игр четыре года назад почти не добивался значимых результатов. Но в Пекине сотворил сенсацию. В качестве лидера пробился в суперфинал, прыгал последним и оказался на третьем месте, хотя до последнего претендовал как минимум на серебро. Но и этот результат стал большим счастьем для спортсмена. Своих эмоций он не скрывал после финиша.

Похожая история произошла у Сергея Ридзика. Четыре года назад он выиграл бронзу в Пхенчхане, но после этого результаты пропали. Была только одна победа на Кубке мира. В остальном в лучшем случае место в топ-10. Но в Пекине выступил неожиданно успешно. Не обошлось без удачи, без ошибок конкурентов, Но в итоге Ридзик вышел в финал, где в какой-то момент даже боролся за победу. Но до золота доехать не удалось. Однако бронза уже большой успех.

До последнего за медаль боролась и Анастасия Таталина. Действующая чемпионка мира не очень удачно выступила в биг-эйре. При этом до последнего претендовала на топ-3 в слоупстайле. Но стала только четвертой, несмотря на очень сложный прыжок, который до этого на Олимпийских играх никто не делал. Главной звездой экстремальных дисциплин стала Айлин (Эйлин) Гу, которая завоевала два золота в трех дисциплинах.

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