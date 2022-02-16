Пекин-2022 | Фристайл. У Ильи Бурова - бронза в лыжной акробатике

В программе соревнований по фристайлу на Олимпийских играх в Пекине состоялся финал мужского турнира по лыжной акробатике. Золотую медаль завоевал представитель Китайской Народной Республики Ци Гуанпю (его результат - 129,00), на втором месте - украинский спортсмен Александр Абраменко (116,50), бронза - у Ильи Бурова из команды ROC (114,93).

Медальный день у акробатов состоял из двух этапов: в первом они соревновались за возможность пробиться в суперфинал. И началось всё для спортсменов ROC не очень здорово. У каждого было по две попытки, и оба неудачно выступили в первой. Станислав Никитин получил 117 баллов, Буров – 109. Они оказались на 8-м и 11-м местах, соответственно, и эти позиции не позволяли им рассчитывать на попадание в суперфинал. Однако сохранялся шанс исправиться во второй попытке. Никитин выступал первым и прыгнул примерно на такую же сумму баллов, как в первой попытке. Его прыжок оказался не очень сложным, хоть и был выполнен довольно чисто. А Буров решил рискнуть, понимая, что только со сложным элементом он может рассчитывать на попадание в шестерку. И попытку Илья выполнил идеально, набрав 129,5 – шикарный результат для предварительных соревнований. В итоге Никитин не пробился в решающий этап, как и несколько других потенциальных фаворитов. В суперфинал, например, не вышел швейцарец Ноэ Рот – один из лидеров мирового фристайла.

В суперфинале спортсменам давалось по одной попытке. Судей больше других впечатлил прыжок Ци Гуанпю. Чистый по исполнению сложный прыжок и чистое приземление – редкость для этой Олимпиады. В итоге китайский спортсмен получил 129 баллов и автоматически стал основным претендентом на победу. Вторым шёл украинец Александр Абраменко с результатом 116,5 баллов. Илья Буров исполнял свой прыжок последним. Он уже знал результаты остальных и точно понимал, что ему надо сделать. Буров хорошо разогнался и на высоком уровне раскрутил все элементы. Приземление также получилось практически чистым. Оставалось дождаться результатов, хотя уже тогда все понимали – у спортсмена ROC будет медаль. Судьи оценили старания Ильи в 114.93 балла. Когда он понял, что занял третье место, то закричал от счастья и упал на снег. Вряд ли перед Олимпийскими играми он рассчитывал на такой высокий результат, учитывая что в последние годы находился в тени своего младшего брата Максима Бурова. Однако действующий чемпион мира не смог квалифицироваться в финальную часть соревнований, и поэтому Илья выступал и за себя, и за брата.

Интересно, что для Ильи Бурова это вторая бронзовая медаль на Олимпийских играх подряд. Четыре года назад в Пхенчхане он также стал третьим. Тогда победил Абраменко, у которого сейчас серебро. А победа Ци Гуанпю - определенная сенсация, хотя он уже стал серебряным призером нынешних Игр в миксте.

Медальные соревнования во фристайле продолжатся уже завтра. В 9 утра по московскому времени начнутся основные соревнования по ски-кроссу у женщин. Финал - в 10:15.