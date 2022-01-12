Пекин-2022. Фристайл. Ски-кросс. Состав сборной ОКР на Олимпийские игры

Примерно через неделю федерация фристайла России опубликует официальную заявку сборной ОКР на Олимпийские игры в Пекин. Квота традиционно сформируется по рейтингу FIS – чтобы попасть на игры фристайлист обязан находиться в тридцатке лучших, а также набрать больше 80 баллов за отборочный период. В этом случае он гарантирует себе путевку на Игры. Есть и дополнительные квоты, которые будут распределяться между странами, которые не набрали максимум атлетов. В ски-кроссе – по 4 мужчины и женщины от страны. Сейчас сборная ОКР претендует на шесть путевок в Пекин для фристайлистов в этом виде.

Определенные проблемы вызвал недопуск атлетов на этапы в Канаду, которые пройдут с 13 по 15 января. В эти дни там состоится два рейтинговых старта. Однако сборную ОКР, как и команду Китая, не пустили в страну из-за коронавирусных ограничений. В Канаде не признаются зарубежные вакцины. Руководители ОКР уже выразили возмущение этим фактом и надеются, что не допущенным странам удастся получить компенсацию в виде квот. Тем не менее, в ски-кроссе у России уже сформирован список претендентов, которые с высокой долей вероятности поедут в Пекин.

Первый номер ОКР в женских соревнования – Екатерина Мальцева. Она на протяжении пяти сезонов стабильный участник этапов Кубка мира. В ее активе призовые места Кубка Европы и победа на Универсиаде. Уже в нынешнем сезоне она не раз попадала в топ-10 Кубка мира и в актуальном рейтинге располагается на 17-м месте с 283 баллами. Также в Пекин наверняка поедет Анастасия Чирцова. Она – ветеран сборной. Участвовала еще в Олимпийских играх в Сочи, где попала в топ-30, а в 2018-м не смогла выйти в полуфинал. Сейчас она на 20-м месте в общем зачете с 247 баллами. Вряд ли что-то угрожает и участию Марии Добровой в Олимпийских играх в Пекине. Она 21-ая в рейтинге. Среди ее лучших достижений – победы на Кубке Европы. Впрочем на этапах Кубка мира она стабильно попадает в топ-30. На грани вылета и заветной тридцатки разве что 22-летняя Наталья Шерина. Сейчас она на 27-м месте, с которого ее, скорее всего вытеснят. Но она вправе надеяться на дополнительные квоты.

Среди мужчин у ОКР выбор куда скромнее. Зато в команде спортсмен-победитель – Сергей Ридзик, который в этом сезоне выиграл первый этап Кубка мира. Примечательно, что до этого на соревнованиях такого уровня у него был только один подиум. Если бы отбор шел только по результатам этого сезона он почти наверняка бы гарантировал себе место на Играх. Но все куда сложнее. Рейтинговые очки считаются, начиная с 2020 года, и здесь у Ридзика не все так хорошо. Сейчас он располагается на 26-м месте в рейтинге с 189 баллами.

Поэтому не исключено, что его могут подвинуть из топ-30. Но вероятно участник Олимпийских игр 2018 года будет в приоритете при распределении дополнительных квот. Еще один претендент от ОКР – Игорь Омелин, но его шансы попасть в команду невелики. У него только 47 место в рейтинге в 60 баллов. Он не проходит ни по одной категории и вряд ли способен удивить своим уровнем мастерства в Пекине.