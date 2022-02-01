Пекин-2022 | Фристайл: шансы и состав команды ОКР, расписание гонок, фавориты

Соревнования по фристайлу на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 3 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны 13 комплектов медалей, причем спортсмены команды ОКР входят в число фаворитов в некоторых дисциплинах.

В олимпийском сезоне у сборной продолжают выступать лидеры: акробат Максим Буров выиграл несколько этапов Кубка мира и приехал на Олимпийские игры в качестве абсолютного лидера общего зачета. Также в этом сезоне неплохо выступают его напарники Илья Буров и Станислав Никитин, которые тоже наверняка поборются за медали.

Шансы на подиум у команды ОКР есть в ски-кроссе. Пусть там и нет очевидных лидеров, но некоторые способны преподнести сюрприз. Например, Сергей Ридзик, который неожиданно выиграл первый этап Кубка мира по ски-кроссу, а также является бронзовым призером Олимпийских игр-2018. Есть фаворитка в слоупстайле и биг-эйре. Речь об Анастасии Таталиной, действующей чемпионке мира в биг-эйре. Она точно приехала в Пекин за золотом. И только в хафпайпе не стоит ожидать серьезных результатов: у ОКР там только один представитель, а лидер команды Валерия Демидова не участвует в Олимпийских играх из-за травмы.

Состав команды ОКР

Акробатика: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.

Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова. Могул: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.

Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова. Ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова.

Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова. Слоуп-стайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.

Анастасия Таталина, Ксения Орлова. Хаф-пайп: Роман Егоров.

Более подробная информация о фристайлистах команды ОКР — здесь.

Фристайл на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

Время начала соревнований — московское.

5 февраля, суббота

Мужчины. Могул. Финал. Начало в 15:40

6 февраля, воскресенье

Женщины. Могул. Финал. Начало в 15:40

8 февраля, вторник

Женщины Биг-эйр. Финал. Начало в 5:45

9 февраля, среда

Мужчины. Биг-эйр. Финал. Начало в 6:45

10 февраля, четверг

Микст. Акробатика. Финал. Начало в 14:50

14 февраля, понедельник

Женщины. Слоупстайл. Финал. Начало в 5:24

Женщины. Акробатика. Финал. Начало в 15:00

15 февраля, вторник

Мужчины. Слоупстайл. Финал. Начало в 5:26

16 февраля, среда

Мужчины. Акробатика. Финал. Начало в 15:00

17 февраля, четверг

Женщины. Ски-кросс. Финал. Начало в 10:20

18 февраля, пятница

Женщины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25

Мужчины. Ски-кросс. Финал. Начало в 10:20

19 февраля, суббота

Мужчины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25

Все, что надо знать об олимпийском турнире по фристайлу в Пекине читайте здесь

Полное расписание и результаты соревнований по фристайлу в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

🏆 Все, что надо знать о Кубке мира по фристайлу-2021/22 читайте здесь

📅 Календарь Кубка мира по фристайлу-2021/22 смотрите здесь

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Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1, каналы холдинга «Матч», а также портал tele-sport.ru.