Пекин-2022 | Фристайл: шансы и состав команды ОКР, расписание гонок, фавориты
Шансы, состав и конкуренты команды ОКР по фристайлу на Олимпийских играх в Пекине, 5–19 февраля 2022 года
Соревнования по фристайлу на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 3 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны 13 комплектов медалей, причем спортсмены команды ОКР входят в число фаворитов в некоторых дисциплинах.
В олимпийском сезоне у сборной продолжают выступать лидеры: акробат Максим Буров выиграл несколько этапов Кубка мира и приехал на Олимпийские игры в качестве абсолютного лидера общего зачета. Также в этом сезоне неплохо выступают его напарники Илья Буров и Станислав Никитин, которые тоже наверняка поборются за медали.
Шансы на подиум у команды ОКР есть в ски-кроссе. Пусть там и нет очевидных лидеров, но некоторые способны преподнести сюрприз. Например, Сергей Ридзик, который неожиданно выиграл первый этап Кубка мира по ски-кроссу, а также является бронзовым призером Олимпийских игр-2018. Есть фаворитка в слоупстайле и биг-эйре. Речь об Анастасии Таталиной, действующей чемпионке мира в биг-эйре. Она точно приехала в Пекин за золотом. И только в хафпайпе не стоит ожидать серьезных результатов: у ОКР там только один представитель, а лидер команды Валерия Демидова не участвует в Олимпийских играх из-за травмы.
Состав команды ОКР
- Акробатика: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.
- Могул: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.
- Ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова.
- Слоуп-стайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.
- Хаф-пайп: Роман Егоров.
Более подробная информация о фристайлистах команды ОКР — здесь.
Фристайл на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.
Время начала соревнований — московское.
5 февраля, суббота
- Мужчины. Могул. Финал. Начало в 15:40
6 февраля, воскресенье
- Женщины. Могул. Финал. Начало в 15:40
8 февраля, вторник
- Женщины Биг-эйр. Финал. Начало в 5:45
9 февраля, среда
- Мужчины. Биг-эйр. Финал. Начало в 6:45
10 февраля, четверг
- Микст. Акробатика. Финал. Начало в 14:50
14 февраля, понедельник
- Женщины. Слоупстайл. Финал. Начало в 5:24
- Женщины. Акробатика. Финал. Начало в 15:00
15 февраля, вторник
- Мужчины. Слоупстайл. Финал. Начало в 5:26
16 февраля, среда
- Мужчины. Акробатика. Финал. Начало в 15:00
17 февраля, четверг
- Женщины. Ски-кросс. Финал. Начало в 10:20
18 февраля, пятница
- Женщины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25
- Мужчины. Ски-кросс. Финал. Начало в 10:20
19 февраля, суббота
- Мужчины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25
Все, что надо знать об олимпийском турнире по фристайлу в Пекине читайте здесь
Полное расписание и результаты соревнований по фристайлу в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
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📅 Календарь Кубка мира по фристайлу-2021/22 смотрите здесь
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Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1, каналы холдинга «Матч», а также портал tele-sport.ru.