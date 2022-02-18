Пекин-2022 | Фристайл. Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе, золото у Райана Регеза из Швейцарии

На Олимпийских играх 2022 в Пекине завершились соревнования по фристайлу у мужчин в дисциплине ски-кросс. Победу одержал швейцарец Райан Регез, вторым к финишу пришел его соотечественник Алекс Фива, бронза у представителя ROC Сергея Ридзика.

После отборочных заездов в 1/8 финала квалифицировалось сразу три фристайлиста ROC: Игорь Омелин с очень высокого второго места, Кирилл Сысоев – с 20-го, а Сергей Ридзик – с 29-го. Дальше начинался турнир на выбывание. А Ридзик и Сысоев на первой же стадии вынуждены были ехать в одной группе, по итогам которой два спортсмена проходило дальше, а два вылетало.

Будущий бронзовый призёр без особых сложностей прошёл дальше, а вот для Сысоева Олимпийские игры закончились. В другом заезде 1/8 финала в следующий раунд пробился Омелин. Два фристайлиста ROC в четвертьфинале – вряд ли перед стартом соревнований кто-то мог такое представить. Первым на трассу вышел Ридзик с тремя конкурентами. Но все внешнее спокойствие он перенес на заезд. На первых же метрах вылетел вперед и не позволил конкурентам приблизиться. И вот уже полуфинал. Омелину не повезло. Давно известно, что этому спортсмену тяжело собираться в ответственный момент. Несмотря на хорошую лыжную технику, он очень волнуется на важных стартах. Поэтому уже после начала четвертьфинала Игорь откатился на четвертое место, на котором и закончил выступление.

А вот Ридзика ждал полуфинал. В его группе ехал олимпийский чемпион 2018 года Брэйди Лемэн. Сергей неудачно начал и откатился на третье место. Для выхода в финал надо было попадать в двойку. Однако на последней трети дистанции он прибавил, вклинился в борьбу и в красивом стиле оставил позади себя двух соперников. В том числе Лемэна, который попал только в малый финал.

Оставался решающий заезд с швейцарцем Райном Регезом – чемпионом мира 2019 года, его соотечественником Алексом Фивой – чемпионом мира 2021-го и Эриком Мобергом из Швеции, который до этого не выигрывал крупных турниров. Швейцарцы на первых же метрах вылетели вперёд, А Ридзик стартовал очень неудачно и в какой-то момент был даже четвертым. Быстро отыграл одну позицию, однако два соперника уже были в недосягаемости. Спортсмен ROC сделал попытку достать одного из них, но не повезло с ветром и скольжением. В итоге Ридзик финишировал третьим.

«Мы полностью удовлетворены, когда есть золотые медали. Но сегодняшняя награда является достойной. Это ски-кросс, пройти весь путь до большого финала, попасть на пьедестал стоит большой работы. Тренерский штаб и спортсмен отработали на полную, Ридзик стал двукратным олимпийским призером», – сказал после выступления президент национальной федерации Алексей Курашов, слова которого приводит ТАСС.

Игорь Америн в итоговом протоколе оказался на 13-м месте, Кирилл Сысоев – на 25-м. Для Сысоева эти Олимпийские игры – дебютные в карьере. Омелин выступал на Олимпийских играх 2018 года, где стал 21-м. А Ридзик теперь – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр. В 2018 году он тоже стал третьим.

Завтра у фристайлистов пройдет последний медальный день. Награды разыграют мужчины в дисциплине хафпайп.