Пекин-2022 | Фристайл. Портеус остановил в хафпайпе олимпийского чемпиона Сочи и Пхенчхана

На Олимпийских играх в Пекине хафпайпом у мужчин завершилась соревновательная программа во фристайле. Победу одержал 20-летний Нико Портеус из Новой Зеландии. Серебро завоевал победитель двух предыдущих Олимпиад в данной дисциплине Дэвид Уайз из США, бронза - у еще одного американца Алекса Феррейры.

Главным препятствием для фристйлистов в этот день стал сильный мороз и ветер. Но в таких условиях и проявляется класс. Портеус, безусловно, был одним из фаворитов. Все благодаря тому, что он единственный фристайлист в мире, способный делать прыжок в 4,5 оборота. Титулов у него тоже достаточно – бронза Олимпийских игр 2016 года, победа на чемпионате мира 2021. Так что с волнением наверняка проблем не возникло. Подпортить идеальную попытку могли лишь те самые погодные условия. Ведь дело и в том, что боковой ветер мешал спортсменам сохранять равновесие в воздухе.

Но Портеусом справился с обстоятельствами. Первую попытку он прошел идеально с довольно сложной программой. С ней месяц назад он выиграл X Games в США. Судьи поставили ему 93,00 балла – наивысший результат среди всех по итогам первого заезда. «Бум!» – воскликнул Нико в камеру, когда на большом экране появились баллы. За ним следовали двукратный олимпийский чемпион, победитель Игр в Сочи и Пхенчхане 31-летний Уайз (90,75) и серебряный призер Пхенчхана Алекс Феррейра (86,75).

Но оба американца не справились с давлением во втором заезде: Феррейра выступил куда хуже, чем в первом, а Уайз вовсе упал уже на втором трюке. Оставалась лишь одна возможность опередить Портеуса – здорово выступить в третьей попытке. Но ни у кого не сделать получилось. Результаты первого заезда у призеров в итоге пошли в финальный зачет.

Портеус во время своего последнего заезда, ошибся и скатился вниз, где его обнял старший брат Мигель, занявший в финале 11-е место. Этот день был не таким успешным для Портеуса-старшего в олимпийском финале. 22-летний Портеус показал хороший первый заезд для своего уровня, но судьи поставили ему только 63,5 балла. Он не смог улучшить свой результат до конца соревнований, так как упал во втором заезде и снова потерял контроль в последнем.

Золото Пекина — вторая олимпийская награда Нико Портеуса. Он присоединился к Зои Садовски-Синнотт в списке новозеландцев, выигравших более одной зимней олимпийской медали.