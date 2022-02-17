Пекин-2022 | Фристайл. Нэслунд завоевала золото в ски-кроссе

Двукратная чемпионка мира Сандра Нэслунд подтвердила стаус главного фаворита в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пекине во фристайле. 25-летняя чемпионка мира-2021 и уверенный лидер нынешнего сезона в данной дисциплине завоевала золотую медаль, серебро выиграла Мариэлла Томпсон из Канады, бронзовым призером стала Даниэла Майер из Германии.

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