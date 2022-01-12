Пекин-2022. Фристайл. Могул. Состав сборной ОКР на Олимпийские игры

После 18 января федерация фристайла России опубликует окончательный список спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Пекин. Квота формируется согласно рейтингу FIS – фристайлист должен находиться в топ-30, а также иметь больше 80 баллов. В этом случае его путевка автоматически подтверждается. Есть и дополнительная возможность попасть в Пекин, оставшиеся после официальной квалификации квоты будут распределяться между странами, которые не набрали максимум атлетов. В могуле это 4 мужчины и 4 женщины. Благодаря этому есть неплозая вероятность, что от сборной ОКР делегирует в Пекин в общей сложности 5 фристайлистов.

Серьезным препятствием для олимпийской квалификации стал недопуск атлетов в США. Руководители федерации возмущались этим фактом, ведь в Северной Америки сейчас проходят сразу 4 рейтинговых этапа. Однако сборную ОКР не пустили в Канаду и США из-за коронавирусных ограничений, поскольку в указанных странах не признаются российские вакцины

Первые два этапа уже состоялись, а вторые два пройдут с 12 по 14 января. Отбор продолжается, а российские спортсмены не набирают рейтинговые очки. Тем не менее, уже понятно, кто сможет попасть в США напрямую, а кто через дополнительные квоты.

Среди мужчин место в Пекине гарантировал себе Никита Новицкий. В актуальном рейтинге у него 123 балла и 21 место. Он точно не выпадет из топ-30 за оставшиеся два этапа. Новицкий молод, сейчас ему 21 год. Он выиграв чемпионат мира среди юниоров в 2019-м. По взрослым он часто попадает в топ-20 на этапах Кубка мира, также за его плечами победы в Кубка Европы. Вторым явным претендентом на поездку является Никита Андреев. И ему как раз могли помочь этапы в США. Сейчас он на 28-м месте в рейтинге, а в его копилке 74 балла. Конечно, за 4 этапа он наверняка смог бы набрать необходимые 6 баллов и квалифицироваться. Теперь же придется ждать распределения дополнительных квот между федерациями разных стран.

Среди женщин место гарантировала себе Анастасия Смирнова. У нее 12 место в рейтинге и 215 квалификационных баллов. И она – главная надежда сборной ОКР в могуле на Олимпийских играх 2022 года. Несмотря на то, что спортсменке всего 18 лет, у нее уже значительный список достижений – в 2021-м она стала чемпионкой мира в парном могуле, а также взяла бронзу в личных соревнованиях. Попадала на подиум на этапах Кубка мира, а еще выигрывала этапы Кубка Европы. Пропуск этапов в США лишил ее возможности сохранить соревновательный тонус. Однако нет никаких сомнений, что она поедет в Пекин.

Еще две россиянки имеют шансы попасть в команду через дополнительные квоты – Виктория Лазаренко и Анастасия Первушина. Они на 25 и 37 месте в рейтинге соответственно, но Лазаренко не получит прямую путевку из-за количества баллов – у нее их 59. Поэтому сейчас они в ожидании завершения отбора и итогового заявления от федерации.