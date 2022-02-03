Пекин-2022 | Фристайл. Могул: Смирнова отбирается в финал

Лидер женской команды ОКР в старейшей олимпийской дисциплине лыжного фристайла — могуле — Анастасия Смирнова удачно провела первый соревновательный день на Играх в Пекине. Бронзовой медалистке чемпионата мира-2021 выпало открывать программу квалификации на склоне горнолыжного курорта Secret Garden. Это обстоятельство не смутило 19-летнюю спортсменку: Смирнова обошлась без ошибок как на прохождении бугров, так и в акробатических элементах. Судьи оценили выступление Анастасии на 73.01 балла — эта сумма баллов стала восьмой в итоговом протоколе. Таким образом, могулистка команды ОКР (как и вся первая десятка сегодня) напрямую квалифицировалась в финал, который состоится в воскресенье (6 февраля). Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко постараются воспользоваться своим шансом номер два утром перед финалами (всего в них примут участие 20 спортсменок).

Лидером предварительного раунда стала 23-летняя австралийская могулистка Джакара Энтони. Вице-лидер общего зачета Кубка мира этого сезона показала блестящее прохождение 258-метровой трассы и сложные акробатические элементы. Итоговая оценка Энтони составила внушительные 83.75 балла. На 2.64 меньше сумма дня у главной претендентки в борьбе за победу — олимпийской чемпионки Пхенчхана Перрен Лаффон. Французская суперзвезда выходила на старт предпоследней и аккуратно проехала трассу, минимизировав риск. Очень сильно выступила команда США: сразу три могулистки напрямую отобрались в финальную стадию. Японскую команду в решающих заездах точно представят лидер общего зачета Кубка мира 2021/2022 — 17-летняя Анри Кавамура и 32-летняя участница Олимпийских игр в Сочи Юнко Хошино. Чемпионка мира-2017 Бриттени Кокс из Австралии в итоговом протоколе первого дня квалификации расположилась сразу за Анастасией Смирновой. Не вышла на старт соревнований лидер сборной Казахстана — бронзовая медалистка Пхенчхана-2018 Юлия Галышева.

У мужчин главной сенсацией стало слабое выступление одного из двух главных фаворитов. Японец Икума Хоришима, трижды в этом сезоне побеждавший на этапах Кубка мира, решил не рисковать и выполнять простые акробатические фигуры. Тактика оказалась проигрышной: оценки 74.40 балла для попадания в первую десятку не хватило. Теперь Хоришиме придется отбираться в финалы через вторую попытку квалификации в субботу (5 февраля). Сильнейший спортсмен в истории могула — действующий олимпийский чемпион и чемпион мира Микаэль Кингсбери не стал давать себе поблажку в квалификации, и стал единственным, кто за свое выступление получил от судей более 80 баллов. Не повезло выступать сразу вслед за канадцем лидеру команды ОКР — чемпиону мира среди юниоров Никите Новицкому. На контрасте с перфомансом Кингсбери наглядно были заметны все мельчайшие огрехи в заезде 21-летнего уроженца Красноярска. Тем не менее, сумма баллов у Новицкого достойная — 74.71: шансы отобраться в финал через вторую квалификацию у могулиста команды ОКР довольно высоки. Младший товарищ Новицкого по команде — 17-летний Никита Андреев переволновался и едва не упал на приземлении после второй акробатической фигуры: 27-е место из 28 спортсменов, сумевших завершить дистанцию.

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