Пекин-2022 | Фристайл. Могул. Вальберг взял золото, опередив главного фаворита

Первые медали во фристайле на Олимпийских играх в Пекине разыграли 5 февраля могулисты. В мужском виде программы золото завоевал швед Вальтер Вальберг, опередив главного фаворита Микаэля Кингсбери на один балл. Третьим стал японец Икума Хорисима. Спортсмены ROC вышли в финал, но не попали в решающий заезд. Никита Новицкий выбыл в первом финале, а Никита Андреев во втором.

Уже само попадание двух фристайлистов ROC в финал можно назвать сюрпризом, учитывая не самые удачное выступления по ходу сезона. Но все начиналось действительно здорово: во второй квалификации Новицкий получил 75,65 балла, став 6-м. Андреев завершил квалификацию с результатом 74,62 балла, став по итогам 9-м.

Таким образом, они сразу гарантировали себе места в финальных заездах, где предстояло пройти два этапа. После первого в следующую часть соревнований выходили 12 фристайлистов, после второго – 6, которым и предстояло побороться за медали.

По ходу первого финала лидерство захватили спортсмены из Японии, однако и фристайлисты ROC долгое время держались недалеко от лидеров. Андреев провел эталонную попытку и сразу закрепился в верхней части, откуда его вряд ли кто-то мог подвинуть. Новицкий выступил чуть хуже и балансировал на грани. Выступления лидеров – Кингсбери и Валльберга спутали его планы. В итоге, Новицкий после первого финала откатился на 13 строчку, ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в топ-12 и пройти дальше.

Во втором финале не выдержал психологического напряжения и Андреев. Вряд ли он изначально ожидал, что пробьется так далеко, поэтому ощущалось сильное волнение с момента старта. Он сделал первый трюк, но не доехал до второго – Никита не справился с собственной скоростью, допустил техническую ошибку и съехал с трассы. Естественно, ни о каком попадании в суперфинал уже не шло речи. Разочарованным он пересек финишную черту и развел руки в стороны.

После выступления он назвал одной из причин неудачной попытки замерзание трассы.

«Трасса стала более жесткой по сравнению с первым финалом из-за того, что снизилась температура. Не ожидал такого. Она стала плотной, ледяной и била по ногам, – отметил спортсмен, слова которого приводил ТАСС – Это первая Олимпиада, хороший результат показал для себя. Хотя мог выполнить программу лучше».

Главной интригой оставалось – сможет ли канадец Кингсбери выиграть второе золото Олимпийских игр подряд. Он побеждал в Пхенчхане, брал серебро в Сочи, и, конечно, хотел войти в историю. Ведь никто из могулистов не выиграл два золота подряд. Драматизма истории добавляло то, что год назад Кингсбери получил перелом позвоночника, резко форсировал восстановление и все-таки получил путевку в Пекин. Последний заезд он проехал почти идеально, но судьи оказались более благосклонны к Вальбергу. Многие отмечали, что арбитры обращают серьезное внимание на поведение лыж на трассе и фиксируют каждую помарку. И в этом отношении швед проехал более чисто.

В итоге, Вальберг завоевал первое для сборной Швеции золото на Олимпийских играх. А медальные соревнования фристайлистов продолжатся завтра, когда в могуле выступят женщины.

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