Пекин-2022. Фристайл. Лыжная акробатика. Состав сборной ОКР на Олимпийские игры

В ближайшие дни Федерация фристайла России опубликует официальную заявку сборной ОКР на Олимпийские игры в Пекинке. Квота сформируется по рейтингу FIS: попасть на Игры фристайлист сможет, находясь в тридцатке лучших, а также имея больше 80 баллов за отборочный период. Есть и дополнительная возможность поехать на Игры. Все благодаря квотам, которые распределят между странами, не набравшими максимальное количество участников. В лыжном фристайле – по 4 мужчины и женщины от страны. Сейчас сборная ОКР претендует на семь путевок в Пекин для фристайлистов в этом виде. Это наибольшее число заявок страны, если брать в расчет и другие дисциплины.

Определенные проблемы вызвал недопуск атлетов на этапы в Канаде и США, которые прошли в первой половине января. В эти дни там состоялись два рейтинговых старта. Однако российских участников не пустили в страну из-за коронавирусных ограничений. Возможно все же не допущенным на этапы странам удастся получить компенсацию в виде квот. Тем не менее, во фристайле уже сформирован список претендентов, которые с высокой долей вероятности поедут в Пекин от сборной ОКР.

Первый номер ОКР в мужских соревнованиях – Максим Буров. Он не только лидер сборной, но и лидер общего зачета. На Игры он поедет с рекордным числом баллов рейтинга – 1026. Такого количества баллов нет ни у кого другого в мире. И, естественно, этот спортсмен является основным фаворитом. Буров – действующий чемпион мира и действующий обладатель Кубка мира. Несмотря на неучастие Максима в этапах в США, никто не смог сместить его с первой строчки. Второй номер сборной – Станислав Никитин. Он точно окажется в списке претендентов на медали, ведь на этапах Кубка мира зачастую попадает в топ-10. У него в отличие от Бурова уже есть опыт участия в Олимпийских играх – в 2018 году. Еще Никитин – бронзовый призер чемпионата мира 2018 года. На седьмом месте в международном рейтинге – Илья Буров, старший брат Максима. Он уже завоевывал медаль Олимпийских игр – бронзу четыре года назад, но после у Ильи наступил определенный спад в карьере. В последнее время его редко можно увидеть на подиуме. Тем не менее, в Пекине Буров-старший наверняка поборется за высокие места. 10 место в рейтинге – Павел Кротов. Он – ветеран команды. Был на двух Олимпийских играх, а в 2021-м взял бронзу на чемпионате мира в личной дисциплине.

Среди женщин у сборной ОКР не такой грандиозный выбор – самая конкурентоспособная фристайлистка – Любовь Никитина. У нее 8 место в международной рейтинге отбора. За плечами Никитиной сразу несколько медалей чемпионатов мира, в том числе бронза в 2021 году. Она выигрывала Кубок Европы сезона 2014/15 и становилась чемпионкой мира среди юниоров. В последнее время на этапах Кубка мира она в основном попадает в топ-15. Но в Пекине, возможно, результаты улучшатся. Также в Китай поедут Анастасия Пряткова и Елена Пантюхова. Они не так известны широкой общественности, хотя давно выступают на международных соревнованиях.

В дисциплине лыжная акробатика сборная ОКР точно может рассчитывать на медаль. Особенно в мужских соревнованиях. Только чудо помешает победить Бурову, не исключено, что подтянутся и его коллеги по команде. У женщин шансы не так велики, но и они наверняка поборются и при удачном раскладе будут претендовать на высокие места..