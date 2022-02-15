Пекин-2022 | Фристайл. Лыжная акробатика. Максим Буров не вышел в финал

На Олимпийских играх в Пекине завершилась квалификация в фристайле среди лыжников-акробатов. В финал пробились два спортсмена ROC – Илья Буров и Станислав Никитин. Действующий обладатель Кубка мира и чемпион мира Максим Буров не смог преодолеть отборочный турнир и завершил выступление на Играх.

От Максима Бурова многого ожидали перед стартом турнира. Особенно после того, как стало известно, что он не выступит в командном виде лыжного фристайла. Тогда федерация сообщила, что он готовится именно к личному первенству, и в его планах только один медальный старт. Это многих удивило. Ведь Буров выиграл чемпионат мира не только в личном, но и в командном первенстве. Поэтому наверняка бы помог. Но раз этого не случилось все силы предстояло бросить на квалификацию и финал вторых соревнований. Однако проблемы появились в самом начале.

Формат предварительных соревнований был следующим: фристайлисты имели по две попытки, чтобы пробиться в финал. По итогам первой туда квалифицировалось 6 спортсменов, столько же по итогам второй. В первом же прыжке Максим ошибся при приземлении и едва не упал. Это не могли оставить без внимания судьи, и поставили спортсмену меньше 100 баллов. Очень низкий результат для фристайлиста такого уровня. В итоге, он оказался только на 21-м месте. И, естественно, не отобрался в финал. Другие представители ROC также выступили неудачно в первой попытке – Никитин занял седьмое место, а Илья Буров – девятое.

Но предстоял второй шанс без шести финалистов. Максим Буров сосредоточенно вышел на старт, заявил серьезный элемент и вновь допустил ошибку при приземлении. Судьи поставили ему 113,28 балла. С таким результатом претендовать на финал также стало невозможно. Туда пробились два других спортсмена ROC – Илья Буров с третьего места и Никитин с четвертого. Максиму оставалось только вскинуть руки в небо, когда он увидел свои баллы. Спортсмен не скрывал разочарования от выступления. Его старший брат, наоборот, был счастлив.

«Я доволен своим сегодняшним выступлением и рад, что смог выйти в финал. Но мне еще есть над чем работать, поэтому завтра постараюсь исправить те недочеты, что были в квалификации. Конечно, я хочу повторить результат прошлой Олимпиады и буду бороться. Сегодня психологический настрой был уже лучше, но вся нервотрепка начнется завтра. Надо будет собраться и показать достойный результат», - сказал Илья Буров, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, в интервью сайту ОКР.

Финальная часть в соревнованиях среди мужчин пройдет завтра, 16 февраля. Начало в 14:00.