Пекин-2022 | Фристайл: Ким выиграла второе олимпийское золото в хафпайпе подряд 

На Олимпийских играх в Пекине американка Хлоя Ким стала победительницей соревнований в хафпайпе, выиграв вторую Олимпиаду в этой дисциплине фристайла подряд. Испанка Кверальт Кастелле - с серебром, японка Томита Сена - с бронзой.

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