Пекин-2022 | Фристайл: Ким выиграла второе олимпийское золото в хафпайпе подряд
Американская фристайлистка Хлое Ким стала олимпийской чемпионкой Игр-2022 в хафпайпе за явным преимуществом, повторив успех Пхенчхана
Автор: Артем Лисовский
Фото © 2022 Getty Images
На Олимпийских играх в Пекине американка Хлоя Ким стала победительницей соревнований в хафпайпе, выиграв вторую Олимпиаду в этой дисциплине фристайла подряд. Испанка Кверальт Кастелле - с серебром, японка Томита Сена - с бронзой.
Новость дополняется