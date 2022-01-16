Пекин-2022. Фристайл. Хафпайп. Состав сборной ОКР на Олимпийские игры

В ближайшие дни Федерация фристайла России опубликует официальную заявку сборной ОКР на Олимпийские игры в Пекине. Квота сформируется по рейтингу FIS: попасть на Игры фристайлист сможет, находясь в тридцатке лучших, а также имея больше 80 баллов за отборочный период. Есть и дополнительная возможность поехать на Игры. Все благодаря квотам, которые распределят между странами, не набравшими максимальное количество атлетов. В хафпайпе – по 4 мужчины и женщины от страны. Сейчас сборная ОКР претендует на две путевки в Пекин для фристайлистов в этом виде.

Определенные проблемы вызвал недопуск атлетов из-за коронавирусных ограничений на этап Кубка мира в США, который прошел с 6 по 9 января. В эти дни там состоялся один рейтинговый старт. Возможно странам, не допущенным на этот турнир, удастся получить компенсацию в виде квот. Тем не менее, во фристайле уже сформирован список претендентов, которые с высокой долей вероятности поедут в Пекин, представляя команду ОКР.

Сборная будет представлена в хафпайпе только в женских соревнованиях. Главная звезда команды – Валерия Демидова. 21-летняя спортсменка в 2020-м удивила всех, выиграв общий зачет Кубка мира. За 2 года до этого прошли ее первые Олимпийские игры в Пхенчхане, где она стала шестой. Демидова – уникальная для страны спортсменка. До нее никто не выигрывал этапы Кубка мира в этой дисциплине. Прошлый сезон сложился для Валерии не так удачно с точки зрения побед. Однако в олимпийской квалификации она идет на третьем месте. А значит будет одной из фавориток в Пекине. Вот что Демидова говорила в прошлогоднем интервью Olympics:

«Я готовлюсь к Пекину, хочу прыгнуть сложные прыжки, чтобы не было никаких вопросов и сомнений для попадания в тройку сильнейших на Олимпийских играх. Я готова выступать и спокойно делать все как на тренировке, как папа говорит. Самое главное, не переживать», – отмечала Демидова.

Возможно, Демидова не останется единственной представительницей ОКР в своей дисциплине. Шансы поехать в Пекин имеет и Ярослава Мунтян – серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2019 года. Она не проходит по рейтингу, так как занимает только 32 место с 35 баллами. Однако может попасть на Игры за счет дополнительных квот для страны.