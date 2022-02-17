Пекин-2022 | Фристайл. Хафпайп. Спортсмены ROC не пробились в финал

На Олимпийских играх в Пекине продолжаются экстремальные дисциплины в фристайле. Теперь настала очередь квалификации хафпайпа. У женщин обошлось без сюрпризов – в финал пробились фавориты, некоторые из которых уже брали Олимпийские медали в Пекине. Хорошие балы получила Олимпийская чемпионка в биг-эйре Айлин (Эйлин) Гу, выигравшая второй заезд. Также в финале выступит эстонка Келли Силдару – бронзовый призёр Игр в Пекине. У мужчин в решающие заезды пробились Аарон Бланк, чемпион мира 2019 года, а еще – признанный лидер в хафпайпе Дэвид Уайз, который дважды брал золото Олимпийских игр в 2014-м и 2018-м году. Спортсмены ROC не вышли в финал – Александра Глазкова не прошла квалификацию, а Роман Егоров даже не начал свое выступление.

Глазкова в последний момент попала на Олимпийские игры в Пекин. Изначально она не отобралась на соревнования по рейтингу, однако МОК выделил ей дополнительную квоту из-за того, что команда ROC не смогла принять участие в этапах Кубка мира в США. Поэтому о своем участии на Играх она узнала за несколько дней до поездки. Вместе с ней в Пекин должна была поехать Валерия Демидова – один из лидеров мирового рейтинга в хафпайпе. Однако спортсменка не успела залечить травму, полученную еще в прошлом году и решила не рисковать. Поэтому 15-летняя Глазкова (одна из самых молодых участниц Игр) оставалась одна.

В первом квалификационном заезде Александра заняла 14 место, набрав 67 баллов. Во втором – оказалась 14-й с 60 баллами. По правилам квалификации в зачёт шла лучшая попытка, а в финал проходили 12 лучших спортсменов. Так что она не могла претендовать на проход в следующий этап.

«Задача Александры Глазковой – максимально хорошо выступить на этих Играх. Она вместе с тренерами показала хорошую работу. Саша – молодая и перспективная спортсменка из Челябинской области. Ее задача – почувствовать настоящую Олимпийскую конкуренцию и пройти олимпийскую акклиматизацию. Саша, как и тренерский штаб, с этой задачей справились. Уверены, что на следующих Олимпийских играх она уже сможет бороться за медали. Предстоит большая работа по усложнению ее программы и выхода на конкурентоспособный мировой уровень в лыжном хаф-пайпе», - сказал президент ФФР Алексей Курашов в интервью официальному сайту федерации.

В мужской квалификации должен был выступить ещё один представитель ROC Роман Егоров. Он активно готовился к стартам, однако за пару дней до выхода на трассу получил небольшую травму. Федерация фристайла России решила не рисковать и поберечь спортсмена. Поэтому он досрочно покидает Пекин.

Финалы соревнований у женщин состоятся завтра, 18 февраля. все начнется в 5:25. Мужчины выступят 19 февраля, финал – в 5:25.