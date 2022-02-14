Пекин-2022 | Фристайл. Гуськова выиграла серебро в акробатике после золота Пхенчхана

Белорусской акробатке Анне Гуськовой совсем чуть-чуть не хватило до второй подряд олимпийской победы  

Автор: Леонид Мужикбаев
Фристайл
Mengtao XU
Фото © 2022 Getty Images

На Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования по фристайле в женской акробатики. Олимпийская чемпионка Пхенчхана Анна Гуськова из Беларуси была близка к чемпионскому титулу и на Играх-2022, но, в итоге, стала серебряным призером, совсем чуть-чуть уступив Сюй Мэнтао из Китая. Бронзу выиграла Мэган Ник из США.

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