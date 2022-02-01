Пекин-2022. Фристайл. Биг-эйр и слоупстайл. Состав сборной ОКР на Олимпийские игры

Федерация фристайла России опубликовала официальную заявку сборной ОКР на Олимпийские игры в Пекине. Квота была сформирована по рейтингу FIS: попасть на Игры фристайлист мог, находясь в тридцатке лучших, а также имея больше 80 баллов за отборочный период. Дополнительные квоты распределялись между странами, не набравшими максимальное количество атлетов. У дисциплин биг-эйра и слоупстайла общий рейтинг. Cборная ОКР получила две путевки в Пекин для фристайлистов в этом виде.

Определенные проблемы вызвал недопуск атлетов из-за коронавирусных ограничений на этап Кубка мира в США по слоупстайлу, который прошел с 6 по 9 января. В эти дни там состоялся один рейтинговый старт. Зато представительницам ОКР удалось посетить недавний этап во Франции, он стал последним отборочным перед Олимпийскими играми. Анастасия Таталина заняла там 7 место, отстав от победительцы Тесс Леде на 26 баллов. Но ее месту в составе сборной на Игры ничто не угрожало. Также отбор прошла еще одна фристайлистка – Лана Прусакова. Но в отличие от Анастасии Лана не поедет в Пекин из-за травмы. В составе сборной ее заменила Ксения Орлова.

Таталина – первый номер сборной. И она уже точно знает, что такое выступать на Олимпийских играх. Спортсменка дебютировала на соревнованиях такого уровня в 17 лет в Пхенчхане. Она была заявлена в дисциплину слоупстайл и заняла 12 место. После были участия в этапах Кубка мира, но спортсменка сделала ставку и на биг-эйр – дисциплину, которая дебютирует в Пекине. В 2021-м она выиграла чемпионат мира по биг-эйру в США и автоматически стала одной из главных претенденткой на золото в Китае. Правда, на этапах Кубка мира все не так здорово. Отсюда только 15 место в квалификационном отборе на Игры. Тем не менее, Таталина в Пекин едет. И она сама настроена серьезно. Вот что Анастасия говорила в прошлогоднем интервью Olympics после победы на чемпионате мира:

«Поменялось очень многое в моей жизни, изменилась я сама в первую очередь. Да, из-за неопытности, из-за волнения, к сожалению, я не смогла показать в 2018 году все, на что была способна. Я прошла в финал, заняла 12-е место. Но перед Олимпиадой в Пекине у меня настрой другой, тем более, у меня есть статус чемпионки мира, который придает мне уверенности. На этих Олимпийских играх все будет по-другому», – отмечала Таталина.

Вместе с Таталиной в заявку сборной ОКР изначально была включена еще одна фристайлистка – Лана Прусакова. По итогам всех стартов она проходила и по месту в рейтинге, и по числу баллов – сейчас Прусакова на 29-й строчке со 146 очками. Но на Игры она не поедет из-за травмы. Поэтому вместо нее в заявку включили другую спортсменку – Ксению Орлову. Она –действующая чемпионка мира среди юниоров в дисциплинах слоупстайла и биг-эйра. Олимпийские игры 2022 года станут для нее первыми в карьере.