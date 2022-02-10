Пекин-2022 | Фристайл. Акробатика. Золото в командном миксте - у сборной США
В финале американские спортсмены опередили на 14 баллов главных соперников из Китая
Автор: Дмитрий Зимин
Фото © 2022 Getty Images
Завершился смешанный командный турнир по акробатике в рамках программы соревнований по фристайлу на Олимпийских играх в Пекине. Золотые медали выиграла сборная США, набравшая в финале сумму 338,34 балла. На втором месте - команда Китая (324,22), на третьем - Канада (290,98).
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