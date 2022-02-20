Пекин-2022 | Фигурное катание. Видео лучших показательных выступлений

На Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования по фигурному катанию. По традиции лучшие фигуристы и любимцы публики приняли в показательных выступлениях. От команды ROC на лед вышли все призеры индивидуальных соревнований: Виктория Синицина — *Никита Кацалапов* (второе место, танцы на льду), Анна Щербакова и Александра Трусова (первое и второе места в женском одиночном катании), Евгения Тарасова* — Владимир Морозов* и Анастасия Мишина* — *Александр Галлямов (второе и третье места в парном катании). Olympics собрал для вас видео лучших прокатов заключительного гала-концерта.
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Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:
Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
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