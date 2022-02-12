Пекин-2022 | Фигурное катание. В ритм-танце Синицина и Кацалапов стали вторыми с личным рекордом

12 февраля на Олимпийских играх в Пекине в фигурном катании начались соревнования танцевальных дуэтов. Они исполнили ритм-танец.

Лучшими в этом виде программы стали четырехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Прокат вакинга на олимпийском льду был оценен в 90,83 балла. Таким образом, французы улучшили и свой, и мировой рекорд, который был ими установлен на этапе Гран-при в Японии NHK Trophy в 2019 году (90,03 балла).

Напомним, что в Пхенчхане-2018 Габриэла и Гийом стали серебряными призерами.

Гийом Сизерон: Эти Игры отличаются от тех, что были 4 года назад. Думаю, со всем опытом, который мы приобрели за это время, мы стали более зрелыми. Мы знаем лучше, что мы делаем, мы больше наслаждаемся тем, что делаем. В этот раз, конечно, мы хотим выиграть золото, но и получить удивительный опыт.

Чемпионы мира-2021 Виктория Синицина и Никита Кацалапов из команды ROC улучшили свой личный рекорд, получив 88,85 балла. Прошлое их наивысшее достижение в ритм-танце датировано чемпионатом Европы-2020 (88,73 балла). Как и лидеры, за все элементы в прокате они получили надбавки за исполнение.

Никита Кацалапов: Мы довольны сегодняшним катанием. Это было чисто, это было уверенно, это было вдохновенно. И мы, и наши тренеры полностью удовлетворены. Это лучший прокат в сезоне, скорее всего.

Как и у Пападакис и Сизерона, в активе Никиты Кацалапова уже есть медаль олимпийского личного турнира. На Играх-2014 он завоевал бронзу в паре с Еленой Ильиных.

Призеры чемпионатов мира-2018, 2019, 2021 Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США стали третьими с 87,13 балла.

Действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин дебютировали на Олимпийских играх. Они показали 5-й результат (84,09 балла).

Александра Степанова: Мы безумно счастливы здесь находиться. Безумно рады, что у нас получилось показать наш танец настолько эмоционально, насколько мы хотели бы его видеть сами. Сегодняшним днем мы довольны, будем ждать произвольный танец.

Еще одни дебютанты турнира Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 14-ми (71,66 балла).

14 февраля дуэты исполнят произвольный танец. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и в эфире Первого канала. Подробное расписание выступлений каждого дуэта смотрите здесь.

Фигурное катание на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

Танцы на льду

(время – московское)

14 февраля

04:22-07:36 Танцы на льду, произвольный танец

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