Пекин-2022 | Фигурное катание. Состав команды Японии
Состав сборной команды Японии по фигурному катанию на Олимпийских играх в турнире
Автор: Татьяна Рогович
Фото © 2019 Getty Images
На Олимпийских играх в Пекине соревнования по фигурному катанию пройдут с 4 по 17 февраля. Команда Японии будет одним из главных конкурентов сборной ОКР по фигурному катанию в борьбе за медали командного турнира, а также в некоторых индивидуальных дисциплинах. Всего команда Японии завоевала 8 олимпийских квот — по три в мужском и женском одиночном катании и по одной в парном катании и в танцах на льду. Olympics публикует полный состав сборной страны восходящего солнца.
По теме:
- Пекин-2022 | Фигурное катание. Состав команды ОКР
- Пекин-2022 | Фигурное катание. Состав команды США
- Пекин-2022 | Фигурное катание: итоги олимпийской квалификации
- Пекин-2022 | Полный состав сборной команды ОКР
Женщины
- Мана Кавабэ
Бронзовый призер чемпионата Японии (2021)
- Каори Сакамото
Чемпионка четырех континентов (2018), вице-чемпионка (2019) и бронзовый призер (2021) чемпионата мира в команде, двукратная вице-чемпионка Японии (2019, 2022)
- Вакаба Хигути
Вице-чемпионка мира (2018), чемпионка мира в команде (2017), четырехкратная вице-чемпионка Японии (2016, 2017, 2020, 2022)
Мужчины
- Юма Кагияма
Серебряный призер чемпионата мира (2021), бронзовый призер чемпионата четырех континентов (2020), трехкратный бронзовый призер чемпионата Японии (2020—2022). Победитель юношеских Олимпийских игр (2020)
- Сема Уно
Серебряный призер Олимпийских игр (2018), двукратный серебряный призер чемпионата мира (2017, 2018), чемпион четырех континентов (2019), двукратный серебряный (2017, 2018) и двукратный бронзовый (2015, 2016) призер финала серии Гран-при ISU, четырехкратный чемпион Японии (2017—2020), серебряный призер юношеских Олимпийских игр (2012)
- Юдзуру Ханю
Двукратный олимпийский чемпион (2014, 2018), двукратный чемпион мира (2014, 2017), трехкратный вице-чемпион мира (2015, 2016, 2019), бронзовый призер чемпионата мира (2012, 2021) четырехкратный победитель финала серии Гран-При, шестикратный победитель чемпионата Японии
Пары
- Рику Миура — Рюити Кихара
Вице-чемпионы (2019) и бронзовые призеры (2021) командного чемпионата мира, чемпионы Японии (2020)
Танцы на льду
- Мисато Комацубара — Тим Колето
Вице-чемпионы (2019) и бронзовые призеры (2021) командного чемпионата мира, четырехкратные чемпионы Японии (2019—2022)