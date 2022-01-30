Пекин-2022 | Фигурное катание. Состав команды Японии

На Олимпийских играх в Пекине соревнования по фигурному катанию пройдут с 4 по 17 февраля. Команда Японии будет одним из главных конкурентов сборной ОКР по фигурному катанию в борьбе за медали командного турнира, а также в некоторых индивидуальных дисциплинах. Всего команда Японии завоевала 8 олимпийских квот — по три в мужском и женском одиночном катании и по одной в парном катании и в танцах на льду. Olympics публикует полный состав сборной страны восходящего солнца.

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Женщины

Мана Кавабэ

Бронзовый призер чемпионата Японии (2021)

Бронзовый призер чемпионата Японии (2021) Каори Сакамото

Чемпионка четырех континентов (2018), вице-чемпионка (2019) и бронзовый призер (2021) чемпионата мира в команде, двукратная вице-чемпионка Японии (2019, 2022)

Чемпионка четырех континентов (2018), вице-чемпионка (2019) и бронзовый призер (2021) чемпионата мира в команде, двукратная вице-чемпионка Японии (2019, 2022) Вакаба Хигути

Вице-чемпионка мира (2018), чемпионка мира в команде (2017), четырехкратная вице-чемпионка Японии (2016, 2017, 2020, 2022)

Мужчины

Юма Кагияма

Серебряный призер чемпионата мира (2021), бронзовый призер чемпионата четырех континентов (2020), трехкратный бронзовый призер чемпионата Японии (2020—2022). Победитель юношеских Олимпийских игр (2020)

Серебряный призер чемпионата мира (2021), бронзовый призер чемпионата четырех континентов (2020), трехкратный бронзовый призер чемпионата Японии (2020—2022). Победитель юношеских Олимпийских игр (2020) Сема Уно

Серебряный призер Олимпийских игр (2018), двукратный серебряный призер чемпионата мира (2017, 2018), чемпион четырех континентов (2019), двукратный серебряный (2017, 2018) и двукратный бронзовый (2015, 2016) призер финала серии Гран-при ISU, четырехкратный чемпион Японии (2017—2020), серебряный призер юношеских Олимпийских игр (2012)

Серебряный призер Олимпийских игр (2018), двукратный серебряный призер чемпионата мира (2017, 2018), чемпион четырех континентов (2019), двукратный серебряный (2017, 2018) и двукратный бронзовый (2015, 2016) призер финала серии Гран-при ISU, четырехкратный чемпион Японии (2017—2020), серебряный призер юношеских Олимпийских игр (2012) Юдзуру Ханю

Двукратный олимпийский чемпион (2014, 2018), двукратный чемпион мира (2014, 2017), трехкратный вице-чемпион мира (2015, 2016, 2019), бронзовый призер чемпионата мира (2012, 2021) четырехкратный победитель финала серии Гран-При, шестикратный победитель чемпионата Японии

Пары

Рику Миура — Рюити Кихара

Вице-чемпионы (2019) и бронзовые призеры (2021) командного чемпионата мира, чемпионы Японии (2020)

Танцы на льду