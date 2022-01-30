Пекин-2022 | Фигурное катание. Состав команды Японии

Состав сборной команды Японии по фигурному катанию на Олимпийских играх в турнире

Автор: Татьяна Рогович
Фигурное катание
Юдзуру, ХАНЮ
Фото © 2019 Getty Images

На Олимпийских играх в Пекине соревнования по фигурному катанию пройдут с 4 по 17 февраля. Команда Японии будет одним из главных конкурентов сборной ОКР по фигурному катанию в борьбе за медали командного турнира, а также в некоторых индивидуальных дисциплинах. Всего команда Японии завоевала 8 олимпийских квот — по три в мужском и женском одиночном катании и по одной в парном катании и в танцах на льду. Olympics публикует полный состав сборной страны восходящего солнца.

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Женщины

  • Мана Кавабэ
    Бронзовый призер чемпионата Японии (2021)
  • Каори Сакамото
    Чемпионка четырех континентов (2018), вице-чемпионка (2019) и бронзовый призер (2021) чемпионата мира в команде, двукратная вице-чемпионка Японии (2019, 2022)
  • Вакаба Хигути
    Вице-чемпионка мира (2018), чемпионка мира в команде (2017), четырехкратная вице-чемпионка Японии (2016, 2017, 2020, 2022)

Мужчины

  • Юма Кагияма
    Серебряный призер чемпионата мира (2021), бронзовый призер чемпионата четырех континентов (2020), трехкратный бронзовый призер чемпионата Японии (2020—2022). Победитель юношеских Олимпийских игр (2020)
  • Сема Уно
    Серебряный призер Олимпийских игр (2018), двукратный серебряный призер чемпионата мира (2017, 2018), чемпион четырех континентов (2019), двукратный серебряный (2017, 2018) и двукратный бронзовый (2015, 2016) призер финала серии Гран-при ISU, четырехкратный чемпион Японии (2017—2020), серебряный призер юношеских Олимпийских игр (2012)
  • Юдзуру Ханю
    Двукратный олимпийский чемпион (2014, 2018), двукратный чемпион мира (2014, 2017), трехкратный вице-чемпион мира (2015, 2016, 2019), бронзовый призер чемпионата мира (2012, 2021) четырехкратный победитель финала серии Гран-При, шестикратный победитель чемпионата Японии

Пары

  • Рику Миура — Рюити Кихара
    Вице-чемпионы (2019) и бронзовые призеры (2021) командного чемпионата мира, чемпионы Японии (2020)

Танцы на льду

  • Мисато Комацубара — Тим Колето
    Вице-чемпионы (2019) и бронзовые призеры (2021) командного чемпионата мира, четырехкратные чемпионы Японии (2019—2022)

🏆 Итоги первой половины олимпийского сезона

📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию

Фавориты и главные действующие лица сезона 2021/2022 по фигурному катанию

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