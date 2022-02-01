Пекин-2022 | Фигурное катание. Состав команды США

На Олимпийских играх в Пекине соревнования по фигурному катанию пройдут с 4 по 17 февраля. Команда США наравне с командой Японии будет одним из главных конкурентов сборной ОКР по фигурному катанию в борьбе за медали командного турнира, а также в некоторых индивидуальных дисциплинах. Всего команда США завоевала 11 олимпийских квот — по три в мужском и женском одиночном катании и в танцах на льду, две в парном катании. Olympics публикует полный состав Соединенных Штатов Америки

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Женщины

Мэрайя Белл

Чемпионка мира в команде (2019), чемпионка США (2022)

Чемпионка мира в команде (2019), чемпионка США (2022) Алиса Лю

Двукратная чемпионка США (2018–2020), бронзовый призер юниорского чемпионата мира (2020)

Двукратная чемпионка США (2018–2020), бронзовый призер юниорского чемпионата мира (2020) Карен Чен

Вице-чемпионка мира в команде (2021), бронзовый призер чемпионата мира в команде (2017), чемпионка США (2017), вице-чемпионка США (2022)

Мужчины

Джейсон Браун

Бронзовый призер Олимпийских игр в команде (2014), чемпион (2015), вице-чемпион (2021), бронзовый призер (2017) чемпионата мира в команде, вице-чемпион четырех континентов (2020), чемпион США (2015), вице-чемпион США (2014, 2020)

Бронзовый призер Олимпийских игр в команде (2014), чемпион (2015), вице-чемпион (2021), бронзовый призер (2017) чемпионата мира в команде, вице-чемпион четырех континентов (2020), чемпион США (2015), вице-чемпион США (2014, 2020) Нейтан Чен

Бронзовый призер Олимпийских игр в команде (2018), трехкратный чемпион мира (2018, 2019, 2021), чемпион (2019), вице-чемпион (2021) и бронзовый призер (2017) чемпионата мира в команде, чемпион четырех континентов (2017), трехкратный победитель финала серии Гран-при ISU (2017, 2018, 2019), шестикратный чемпион США (2017–2022)

Бронзовый призер Олимпийских игр в команде (2018), трехкратный чемпион мира (2018, 2019, 2021), чемпион (2019), вице-чемпион (2021) и бронзовый призер (2017) чемпионата мира в команде, чемпион четырех континентов (2017), трехкратный победитель финала серии Гран-при ISU (2017, 2018, 2019), шестикратный чемпион США (2017–2022) Винсент Чжоу

Бронзовый призер чемпионата мира (2018), чемпион мира в команде (2019), трехкратный вице-чемпион США (2017, 2019, 2021)

Пары

Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк

Чемпионы (2019) и бронзовые призеры (2017) чемпионата мира в команде, вице-чемпионы чемпионата четырех континентов (2018), двукратные чемпионы США (2019, 2020)

Чемпионы (2019) и бронзовые призеры (2017) чемпионата мира в команде, вице-чемпионы чемпионата четырех континентов (2018), двукратные чемпионы США (2019, 2020) Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер

Бронзовые призеры Олимпийских игр в команде (2018), чемпионы США (2021)

Танцы на льду