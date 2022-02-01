Пекин-2022 | Фигурное катание. Состав команды США

Состав сборной США по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине

Автор: Татьяна Рогович
Фигурное катание
Нейтан ЧЕН
Фото © 2022 Getty Images

На Олимпийских играх в Пекине соревнования по фигурному катанию пройдут с 4 по 17 февраля. Команда США наравне с командой Японии будет одним из главных конкурентов сборной ОКР по фигурному катанию в борьбе за медали командного турнира, а также в некоторых индивидуальных дисциплинах. Всего команда США завоевала 11 олимпийских квот — по три в мужском и женском одиночном катании и в танцах на льду, две в парном катании. Olympics публикует полный состав Соединенных Штатов Америки

По теме:

Женщины

  • Мэрайя Белл
    Чемпионка мира в команде (2019), чемпионка США (2022)
  • Алиса Лю
    Двукратная чемпионка США (2018–2020), бронзовый призер юниорского чемпионата мира (2020)
  • Карен Чен
    Вице-чемпионка мира в команде (2021), бронзовый призер чемпионата мира в команде (2017), чемпионка США (2017), вице-чемпионка США (2022)

Мужчины

  • Джейсон Браун
    Бронзовый призер Олимпийских игр в команде (2014), чемпион (2015), вице-чемпион (2021), бронзовый призер (2017) чемпионата мира в команде, вице-чемпион четырех континентов (2020), чемпион США (2015), вице-чемпион США (2014, 2020)
  • Нейтан Чен
    Бронзовый призер Олимпийских игр в команде (2018), трехкратный чемпион мира (2018, 2019, 2021), чемпион (2019), вице-чемпион (2021) и бронзовый призер (2017) чемпионата мира в команде, чемпион четырех континентов (2017), трехкратный победитель финала серии Гран-при ISU (2017, 2018, 2019), шестикратный чемпион США (2017–2022)
  • Винсент Чжоу
    Бронзовый призер чемпионата мира (2018), чемпион мира в команде (2019), трехкратный вице-чемпион США (2017, 2019, 2021)

Пары

  • Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк
    Чемпионы (2019) и бронзовые призеры (2017) чемпионата мира в команде, вице-чемпионы чемпионата четырех континентов (2018), двукратные чемпионы США (2019, 2020)
  • Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер
    Бронзовые призеры Олимпийских игр в команде (2018), чемпионы США (2021)

Танцы на льду

  • Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью
    Двукратные вице-чемпионы (2018, 2021) и бронзовые призеры (2019) чемпионата мира, чемпионы мира в команде (2019), чемпионы четырех континентов (2014), победители финала серии Гран-при ISU (2018), трехкратные чемпионы США (2018, 2019, 2021)
  • Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер
    Чемпионы четырех континентов (2018), вице-чемпионы мира в команде (2021), четырехкратные бронзовые призеры чемпионата США (2019–2022)
  • Мэдисон Чок — Эван Бейтс
    Вице-чемпионы (2015) и бронзовые призеры (2016) чемпионата мира, чемпионы (2013, 2015) и бронзовые призеры (2017) чемпионата мира в команде, чемпионы четырех континентов (2019, 2020), серебряные призеры финала серии Гран-при ISU (2014, 2015, 2019), трехкратные чемпионы США (2015, 2020, 2022)

🏆 Итоги первой половины олимпийского сезона

📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию

Фавориты и главные действующие лица сезона 2021/2022 по фигурному катанию

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