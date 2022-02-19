Пекин-2022 | Фигурное катание, показательные выступления: кто участвует, где смотреть

На Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования по фигурному катанию. По традиции лучшие фигуристы и любимцы публики примут участие в показательных выступлениях. В Пекине гала-концерт начнется 20 февраля в 7:00 по московскому времени.

От команды ROC на лед выйдут все призеры индивидуальных соревнований: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (второе место, танцы на льду), Анна Щербакова и Александра Трусова (первое и второе места в женском одиночном катании), Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Анастасия Мишина — Александр Галлямов (второе и третье места в парном катании). Листайте ниже, чтобы увидеть полный список участников показательных выступлений в порядке выхода на лед, а также ссылку на трансляцию.

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Показательные выступления. Участники

Вступительное групповое представление.

Винсент Чжоу (США). Мужское одиночное катание. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада). Танцы на льду. 7 место. Алиса Лю (США). Женское одиночное катание. 7 место. Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай). Парное фигурное катание. 5 место. Морис Квителашвили (Грузия). Мужское одиночное катание. 10 место. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия). Танцы на льду. 5 место. Вакаба Хигути (Япония). Женское одиночное катание. 5 место. Сема Уно (Япония). Мужское одиночное катание. 3 место. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США). Танцы на льду. 3 место. Александра Трусова (ROC). Женское одиночное катание. 2 место. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (ROC). Парное фигурное катание. 2 место. Боян Цзинь (Китай). Мужское одиночное катание. 9 место. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания). Танцы на льду. 8 место.

Перерыв

Видеопроекционное шоу

Вступительное групповое представление ко второй части.

Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США). Танцы на льду. 4 место. Киган Мессинг (Канада). Мужское одиночное катание. 11 место. Каори Сакамото (Япония). Женское одиночное катание. 3 место. Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай). Танцы на льду. 12 место. Юдзуру Ханю (Япония). Мужское одиночное катание. 4 место. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия). Парное фигурное катание. 13 место. Луна Хендрикс (Бельгия). Женское одиночное катание. 8 место. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (ROC). Танцы на льду. 2 место. Юма Кагияма (Япония). Мужское одиночное катание. 2 место. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (ROC). Парное фигурное катание. 3 место. Анна Щербакова (ROC). Женское одиночное катание. 1 место. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция). Танцы на льду. 1 место. Нейтан Чен (США). Мужское одиночное катание. 1 место. Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай). Парное фигурное катание. 1 место. Финальный номер

Фигурное катание на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

Время указано московское.

На территории России показательные выступления покажет «Первый канал». Обратите внимание, что канал может транслировать соревнования не в прямом эфире.

По завершении гала-концерта также ищите видео полных выступлений фигуристов ROC на Olympics.

20 февраля

07:00 — 9:30 Показательные выступления

Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:

Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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