Пекин-2022 | Фигурное катание, показательные выступления: кто участвует, где смотреть

На Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования по фигурному катанию. По традиции лучшие фигуристы и любимцы публики примут участие в показательных выступлениях. В Пекине гала-концерт начнется 20 февраля в 7:00 по московскому времени.
От команды ROC на лед выйдут все призеры индивидуальных соревнований: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (второе место, танцы на льду), Анна Щербакова и Александра Трусова (первое и второе места в женском одиночном катании), Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Анастасия Мишина — Александр Галлямов (второе и третье места в парном катании). Листайте ниже, чтобы увидеть полный список участников показательных выступлений в порядке выхода на лед, а также ссылку на трансляцию.
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Показательные выступления. Участники
Вступительное групповое представление.
- Винсент Чжоу (США). Мужское одиночное катание.
- Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада). Танцы на льду. 7 место.
- Алиса Лю (США). Женское одиночное катание. 7 место.
- Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай). Парное фигурное катание. 5 место.
- Морис Квителашвили (Грузия). Мужское одиночное катание. 10 место.
- Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия). Танцы на льду. 5 место.
- Вакаба Хигути (Япония). Женское одиночное катание. 5 место.
- Сема Уно (Япония). Мужское одиночное катание. 3 место.
- Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США). Танцы на льду. 3 место.
- Александра Трусова (ROC). Женское одиночное катание. 2 место.
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов (ROC). Парное фигурное катание. 2 место.
- Боян Цзинь (Китай). Мужское одиночное катание. 9 место.
- Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания). Танцы на льду. 8 место.
Перерыв
Видеопроекционное шоу
Вступительное групповое представление ко второй части.
- Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США). Танцы на льду. 4 место.
- Киган Мессинг (Канада). Мужское одиночное катание. 11 место.
- Каори Сакамото (Япония). Женское одиночное катание. 3 место.
- Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай). Танцы на льду. 12 место.
- Юдзуру Ханю (Япония). Мужское одиночное катание. 4 место.
- Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия). Парное фигурное катание. 13 место.
- Луна Хендрикс (Бельгия). Женское одиночное катание. 8 место.
- Виктория Синицина — Никита Кацалапов (ROC). Танцы на льду. 2 место.
- Юма Кагияма (Япония). Мужское одиночное катание. 2 место.
- Анастасия Мишина — Александр Галлямов (ROC). Парное фигурное катание. 3 место.
- Анна Щербакова (ROC). Женское одиночное катание. 1 место.
- Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция). Танцы на льду. 1 место.
- Нейтан Чен (США). Мужское одиночное катание. 1 место.
- Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай). Парное фигурное катание. 1 место.
- Финальный номер
Фигурное катание на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание
Время указано московское.
На территории России показательные выступления покажет «Первый канал». Обратите внимание, что канал может транслировать соревнования не в прямом эфире.
По завершении гала-концерта также ищите видео полных выступлений фигуристов ROC на Olympics.
20 февраля
- 07:00 — 9:30 Показательные выступления
Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:
Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
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