Пекин-2022 | Фигурное катание, пары: Тарасова и Морозов уступают 0,16 балла Суй и Ханю в короткой программе

18 февраля на Олимпийских играх в Пекине представители парного фигурного катания исполнили короткую программу.

Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 Суй Вэньцзин – Хань Цун лидируют с 84,41 балла, серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в команде Евгения Тарасова – Владимир Морозов (ROC) – вторые, отставая от лидеров на 0,16 балла (84,25), действующие чемпионы России, Европы и мира Анастасия Мишина – Александр Галлямов – третьи (82,76).** Чемпионы Европы-2020, бронзовые призеры чемпионата мира-2021 **Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – четвертые (78,59).

Суй Вэньцзин – Хань Цун выполнили в своей короткой параллельный тройной тулуп, выброс тройной флип, тройную подкрутку и непрыжковые элементы четвертого уровня. Впечатляющее выступление было оценено в сумму, установившую новую планку для мирового рекорда в короткой программе спортивных пар – 84,41. К слову, предыдущее достижение также принадлежало двукратным чемпионам мира: они установили его в командном турнире Пекина-2022.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов были великолепны в образах Галатеи и Пигмалиона и безошибочны. Их прокат с параллельным тройным тулупом, выбросом тройной риттбергер, тройной подкруткой получил 84,29 балла. Это лучший результат призеров чемпионатов мира в карьере.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, как и их более старшие коллеги по цеху, выдали чистый прокат – с выбросом тройной флип, параллельным тройным сальховом и тройной подкруткой. 82,76 – также новый личный рекорд дуэта.

Дебютанты Игр Александра Бойкова и Дмитрий Козловский также исполнили элементы на высоком уровне: параллельный тройной сальхов, тройной подкрут. Помарка случилась лишь на приземлении партнерши с выброса тройной флип. 78,59 балла и четвертое место.

Результаты первой тройки настолько плотные, что все будет решаться в произвольной программе. У любого из трех дуэтов есть шанс выиграть. Могут рассчитывать на медаль и Бойкова – Козловский.

Произвольную программу пары исполнят 19 февраля. Начало в 14.00 мск. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и в эфире Первого канала. Порядок выступлений дуэтов с точным временем выступлений каждого смотрите здесь.

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