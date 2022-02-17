Пекин-2022 | Фигурное катание, пары: что ждать, где смотреть

18 и 19 февраля на Олимпийских играх в Пекине определятся победители и призеры в парном фигурном катании. Именно турниром в этом виде завершится олимпийский турнир фигуристов.

18-го дуэты исполнят короткую программу, 19-го – произвольную.

Команду ROC в парном катании представят действующие чемпионы России, Европы и мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Именно они подошли к Играм в статусе фаворитов — на чемпионате континента в Таллине фигуристы обновили все мировые рекорды в своей дисциплине (правда, в короткой программе командного турнира в Пекине один из них был превзойден). Но просто так не сдадутся ни ветераны сборной, серебряные призер Олимпийских игр-2018 в команде Евгения Тарасова — Владимир Морозов, ни еще одна пара Тамары Москвиной, дебютанты Олимпийских игр, чемпионы Европы-2020, бронзовые призеры чемпионата мира-2021 Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

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Еще одними претендентами на золото Олимпийских игр-2022 являются Суй Вэньцзин – Хан Цунь, двукратные чемпионы мира и серебряные призеры прошлой Олимпиады в личном турнире.

В командном турнире на Олимпийских играх-2022 Суй и Хан обыграли Мишину и Галлямова в короткой программе и обновили их рекорд в этом виде, получив 82,83 балла. Нет сомнения, что пара из КНР, в активе которой есть три победы на чемпионате мира среди юниоров, шесть титулов победителей чемпионата четырех континентов и пять медалей мировых первенств, сделает все от себя зависящее, чтобы выиграть золото после серебра Игр-2018, к тому же в своей стране.

В произвольной программе командного турнира серебряные призеры чемпионата мира-2021 не участвовали. Мишина и Галлямов выиграли ее, но допустили падение на поддержке в конце проката.

Александр Галлямов: Чего скрывать, конечно, обидно, что получилась такая досадная неожиданная ошибка. Уже вот-вот все, последний элемент, в программе оставались последние движения — и настолько неожиданно и обидно, что не получилось показать максимальный результат… Но во всяком случае будем готовыми уже и к такой ситуации в личных соревнованиях, чтобы концентрация была прямо до последней позиции в программе.

Козырем чемпионов мира-2021 является каскад тройной сальхов-ойлер-тройной сальхов, а также стабильное выполнение элементов (падение на поддержке все-таки случайность). К тому же в отличие от двух других пар ROC у Мишиной и Галлямова уже есть опыт выступлений в олимпийском Пекине.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов также обладают олимпийским опытом: они выступали в Пхенчхане. А что касается компонентности катания, скатанности и умения передать музыку и характер программы с дуэтом Суй и Хан могут сравниться именно они. Если призером чемпионатов мира удастся совладать с нервами и откататься без ошибок, то и они в силах выиграть золото.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — дебютанты турнира. Но ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука уже не раз доказывали, что умеют справляться с давлением на крупных турнирах и выдавать чистые прокаты.

В борьбу за медали также могут вмешаться Миура Рику и Кихара Риюти из Японии, в этом сезоне поднявшиеся на пьедестал на этапах Гран-при.

Прямая трансляция короткой программы спортивных пар будет доступна на Первом канале и сайте Первого канала. Соревнования начнутся в 13.30 мск. Порядок выступлений пар с точным указанием времени выступления каждой из них смотрите здесь.

Все, что нужно знать о фигурном катании на Олимпийских играх, читайте по ссылкам:

Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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